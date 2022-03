Ukraine-Krieg Mehrere Benefizkonzerte: Solothurner Kulturschaffende sammeln Spenden zu Gunsten humanitärer Hilfe Am 23. März spielen Solothurner Bands im Kofmehl, am 30. März findet ein Benefiz- und Friedenskonzert in der Marienkirche statt. Bei beiden geht es darum, möglichst viele Spenden für die humanitäre Hilfe in der Ukraine zu sammeln.

Zwei Anlässe mit grossen Parallelen. Bei beiden war die Planung sehr kurzfristig, bei beiden geht es darum, etwas tun zu können, anstatt nur betroffen in Richtung Ukraine zu schauen. Gleich zwei Benefizkonzerte sind in den kommenden Wochen in Solothurn geplant. Ziel: den vom Krieg betroffenen Menschen zu helfen.

Solothurner Bands spielen für die Ukraine

Fünf Bands sind am Benefizkonzert im Kofmehl vom 23. März dabei. Bild: zvg

Jenes in der Kulturfabrik Kofmehl haben zwei Solothurnerinnen initiiert, Angela Petiti und Denise Meyer. Die beiden engen Freundinnen beschäftigen der Krieg und das Leid in der Ukraine extrem. Um etwas tun zu können, begannen sie einen Benefizanlass auf die Beine zu stellen.

Entstanden ist «Solothurner Bands spielen für die Ukraine». Der Anlass vom 23. März im Kofmehl steht im Zeichen des Friedens, der gesamte Erlös wird an das Schweizerische Rote Kreuz gespendet, welches das Geld einsetzt, um den vom Krieg betroffenen Menschen zu helfen.

Fünf Bands werden im Kofmehl auftreten, die jeweils für 20 Minuten eine Carte blanche auf der Bühne haben. Mit dabei sind The Ladybirds, Simple Voicing, EVL, The Opposite und Blingtext.

Trotz der Kurzfristigkeit hätten diese sofort zugesagt, teils sogar extra andere Termine verschoben, berichtet Petiti, die selber bei den Ladybirds dabei ist. Es seien jetzt so viele Leute beteiligt, berichtet sie, «von ihnen allen wird ehrenamtlich voller Einsatz geleistet». Das berühre und motiviere sie sehr.

Dankbar sind die beiden dem Kofmehl: «Sie haben sofort mitangepackt, uns beraten und uns viel Arbeit abgenommen», erzählt Petiti. Nicht nur stellt das Kofmehl die Räumlichkeiten und die Technik zur Verfügung, sondern die Mitarbeiter helfen aktiv mit, haben etwa den Flyer gestaltet und werden am Abend selber auch im Einsatz sein. Auch die Reservation der Tickets läuft über die Website der Kulturfabrik.

«Wir mussten keine Sekunde überlegen», sagt Stefan Wigger vom Kofmehl. «Haben von Anfang an gesagt, dass wir mithelfen mit allem, was wir können.»

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, ein Ticket kostet 30 Franken. Türöffnung ist bereits eine Stunde früher. Besucher werden gebeten, frühzeitig zu kommen, da der Verkauf der Tickets eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird.

Nebst der abwechslungsreichen musikalischen Unterhaltung lockt auch ein «riesiger Kuchenstand».

Konzert für den Frieden

Christina Daletska ist Teil des Benefizkonzertes am 30. März in der Marienkirche in Solothurn. Hier bei einem Auftritt im KKL in Luzern. Patrick Huerlimann

Seit 18 Jahren organisiert Silvia Rietz musikalische Andachten in der Marienkirche in Solothurn. Auch dadurch kennt sie einige ukrainische Musikerinnen, mit einigen hat sie in den letzten Wochen gesprochen. «Das hat mich sehr betroffen gemacht», erzählt Rietz. «Diese wissen am Morgen jeweils nicht, ob ihre Angehörigen, die in der Ukraine zu Hause sind, am Abend noch leben.» Das habe sie motiviert. «Wir können nicht viel machen, aber wenigstens etwas.»

Am Mittwoch, 30. März, findet um 19.30 Uhr in der Marienkirche ein Benefiz- und Friedenskonzert statt, zu Gunsten humanitärer Hilfe für die Ukraine. Auftreten werden Christina Daletska (Sopran), Maria Solozobova (Violine), Lydia Filevych (Sopran), Dmitri Demiashkin (Klavier), Vladyslava Luchenko (Violine) und Slava Spiridonov (Klavier). Sie alle sind Musikerinnen und Musiker entweder aus der Ukraine oder aus Russland und werden unentgeltlich auftreten.

Auch Maria Solozobova ist dabei am 30. März. Hansjörg Sahli

Silvia Rietz organisiert den Anlass gemeinsam mit Stadtpfarrer Thomas Ruckstuhl sowie den Teams der Musikalischen Andachten und des Pfarramtes St. Ursen-St. Marien. Unterstützt wird das Konzert auch von Regierungsrat Remo Ankli sowie Stadtpräsidentin Stefanie Ingold, die das Patronat übernommen haben. Sämtliche Spenden und Zuwendungen werden dem ukrainischen Konsulat übergeben, das mit dem Benefizertrag «dringend benötigte medizinische und für den Alltag bestimmte Hilfsgüter besorgen wird».

Ziel des Anlasses: eine klare Botschaft gegen Krieg und Gewalt auszustrahlen. «Wir glauben an die verbindende Kraft des Gebets, der Kunst und Musik ebenso wie an die Werte der Demokratie und Menschenrechte», schreiben die Initianten. Gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern wolle man die Verbundenheit mit den Menschen in der Ukraine ausdrücken, genauso wie mit den Menschen in Russland, die sich von den kriegerischen Handlungen der russischen Führung distanzieren.