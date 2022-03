Ukraine-Krieg Hilfsmassnahmen für die Ukraine: Die Stadt Solothurn spendet 50'000 Franken Die Stadt Solothurn bereitet sich auf mögliche Flüchtlinge aus der Ukraine vor. Die Gemeinderatskommission hat einen Unterstützungsbeitrag für humanitäre Hilfe in der Ukraine und ihren Nachbarländern gesprochen.

Ukraine-Fahne am Solothurner Stadtpräsidium. Hanspeter Bärtschi

«Der seit dem 24. Februar tobende Krieg in der Ukraine führte bis heute zur Flucht von rund 2 Millionen Menschen aus dem Kriegsland. Am stärksten betroffen von diesem Flüchtlingsstrom sind Nachbarländer wie Moldawien oder Polen.» Das schreibt die Stadt Solothurn in einer Medienmitteilung. Auch Krakau, die Partnerstadt von Solothurn, sei zu einem Aufnahmezentrum für viele Kriegsflüchtlinge geworden.

«Der Gemeinderat und das Stadtpräsidium sind erschüttert über die Invasion und verurteilen die Gewalteskalation aufs Schärfste», heisst es weiter. Im Sinne einer Soforthilfe habe die Gemeinderatskommission einen Beitrag von 50'000 Franken für finanzielle Hilfe an die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gesprochen. 30'000 Franken davon wurden im Rahmen der Sammelaktion bereits an die Glückskette überwiesen.

Zudem hätten sich schon viele Personen bei der Stadt gemeldet, die in der einen oder anderen Art Hilfe anbieten möchten.

Bei Freunden oder Verwandten untergebracht

Wie viele Menschen aus der Ukraine in die Schweiz kommen werden, liesse sich nur schwer abschätzen. Es hätten sich aber bereits erste Flüchtlinge bei der Stadt gemeldet, um sich nach dem weiteren Vorgehen zu erkundigen. Bis jetzt handle es sich um Personen, die in Solothurn Verwandte oder Freunde haben, bei denen sie untergebracht sind.

Trotzdem bereitet sich die Stadt weiter für die Unterbringung und Betreuung von Personen vor, die ihre Heimat verlassen mussten und in Solothurn Zuflucht suchen.

Eine Übersicht der privaten Angebote

Aktuell würden die Unterkünfte des Bundes, des Kantons und der Gemeinden für eine vorübergehende Unterbringung ausreichen. «Sollte der Fall eintreffen, dass diese Kapazitäten nicht mehr ausreichen, ist die Stadtverwaltung dankbar für eine Übersicht von privaten Angeboten», heisst es in der Mitteilung.

Auch im Bereich der Volksschule laufen zurzeit Vorbereitungsarbeiten, damit in Solothurn ankommende Kinder aus der Ukraine eingeschult werden können. (mgt/bey)