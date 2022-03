Ukraine-Krieg Solidaritätsaktion in Solothurn geplant: Auch Bischof Gmür kommt am Freitag auf den Kreuzackerplatz Für Freitagabend ist auf dem Kreuzackerplatz eine Solidaritätsaktion geplant. Mit einer friedlichen Kundgebung und einer Spendensammlung will man für die vom Krieg betroffenen Ukrainerinnen und Ukrainer einstehen.

Die Kundgebung von 18 bis 20 Uhr auf dem Kreuzackerplatz stattfinden. Hanspeter Bärtschi

In der Schweiz und im Ausland finden aktuell zahlreiche Kundgebungen statt, bei welchen sich Tausende von Menschen mit den vom Krieg betroffenen Ukrainerinnen und Ukrainern solidarisieren. So gingen Ende Februar auch in Bern und Zürich jeweils rund 20'000 Personen auf die Strasse. Dass auch in Solothurn viele Menschen mobilisiert werden können, glaubt Lukas Paul Spichiger. Er organisiert für Freitag, 4. März, eine friedliche Kundgebung auf dem Kreuzackerplatz.

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold. Corinne Glanzmann

«Wir wollen damit kein politisches Statement setzen, sondern unsere Solidarität mit den betroffenen Menschen zeigen», erklärt Spichiger auf Anfrage. Besonders den friedlichen Aspekt betont er dabei.

Die Kundgebung startet um 18 Uhr auf dem Kreuzackerplatz und ist bis 20 Uhr angesetzt. So könne man sich nach dem Feierabend direkt anschliessen, sagt der 19-jährige Organisator. Auch bekannte Gäste werden bei der Solidaritätsveranstaltung erwartet: Stadtpräsidentin Stefanie Ingold und Felix Gmür, Bischof des Bistums Basel, haben ihre Zusage bereits gegeben. Besonders über dieses deutliche Statement der katholischen Kirche freut sich Spichiger sehr.

Bischof Felix Gmür. Patrick Huerlimann

Allgemein sei die Reaktion aller Beteiligten äusserst positiv gewesen, erzählt der in Biberist wohnhafte Spichiger. Bereits nach wenigen Stunden habe er die Bewilligung der Stadt für den Anlass erhalten. Auch diverse Solothurner Parteien und Gruppierungen haben nach Angabe des Organisators ihre Teilnahme an der Kundgebung bestätigt.

Neben Kerzen, Feuerzeugen und Friedensfahnen könne man auch Spenden mitbringen, welche auf dem Kreuzackerplatz gesammelt werden. Besonders «medizinisches Material und alles rund ums Thema Baby» sollen den Ukrainerinnen und Ukrainern in dieser schwierigen Situation helfen. Besonders zu beachten sei, dass die Spenden original verpackt und das Haltbarkeitsdatum nicht überschritten ist.

Lukas Paul Spichiger organisiert die Kundgebung in Solothurn. zvg

Die Spenden werden vom Steinbildhauer Fritz Scheidegger gesammelt, dessen Frau Elena Ukrainerin ist. Die Familie aus dem Emmental wurde vor einigen Jahren bei «SRF bi de Lüt» porträtiert. Die Glückskette ist ebenfalls vor Ort.