Turnplatz Altstadt Solothurn 170 Lehrpersonen bilden sich in der Solothurner Altstadt weiter Im Zusammenhang mit dem Label «so.fit» bildeten sich die Lehrpersonen in aller Öffentlichkeit weiter. Die Schuldirektorin Irène Schori erklärt, was es mit dieser Aktion auf sich hatte.

Auf dem Amthausplatz, dem Kreuzackerplatz, vor dem Kunstmuseum und der St.Ursenkathedrale bot sich am Mittwochmorgen der gleiche Anblick: In Sportkleidern spielten Solothurner Lehrpersonen Street-Racket. Schuldirektorin Irène Schori stand selbst vor der St.Ursenkathedrale und erklärte: Hier erhalten die Lehrerinnen und Lehrer Ideen, wie Bewegung in den Unterricht integriert werden kann. Diese Weiterbildung gehört unter anderem zum Zertifizierungsprozess des Labels «so.fit».

Dieses Label wurde vom Volksschulamt und der kantonalen Sportfachstelle vor zehn Jahren entwickelt. Das Ziel sei, die Kinder zur Bewegung zu motivieren. Denn: «Die Folgen des zunehmenden Bewegungsmangels reichen über mangelnde körperliche Fitness, Haltungsschäden, Übergewicht bis zu geringerer geistiger Leistungsfähigkeit», schreibt die zuständige Fachstelle.

Lehrpersonen der Stadtschulen spielen Street Racket. Tom Ulrich

Die Stadtschulen erfüllen bereits seit längerem die Grundvoraussetzungen für das Erlangen des Labels. Passend zum Jubiläum liessen sich diese nun zertifizieren. Das Besondere dabei: Alle Schulstufen vom Kindergarten bis zur Sek I sind mit an Bord. Die Stadtschulen Solothurn werden so die grösste «so.fit»-Schule des Kantons. Um darauf aufmerksam zu machen, waren am Mittwochmorgen rund 170 Lehrpersonen an öffentlichen Plätzen am Schwitzen.

«Für uns ist es eine gute Möglichkeit, nach den Coronamassnahmen wieder in der Öffentlichkeit sichtbar zu sein und wahrgenommen zu werden. Und vielleicht können wir damit auch einige Zuschauende ‹glustig› auf Bewegung machen», sagte Schori über die Aktion.