Der etwas seltsame «Schrein» dürfte manchem Passanten auffallen, der zurzeit die Schmiedengasse passiert. Doch hier, wo ein Heer an Plüschtieren dazu einlädt, das «Trust Me Tierkrematorium» zu betreten, befindet sich eigentlich das Künstlerhaus S11. Und so ist die skurrile Schaufenster-Ausstattung nichts anderes als Teil der aktuellen Gruppenausstellung «Die andere Wahrheit», die bis 29. September andauert.

«Wahrheit interessiert in diesem Moment nicht»

In dieser Ausstellung werden verschiedene Positionen von Fälschung und Fiktion als Kunstprojekt gezeigt. Fälschungen sind im westlichen Weltbild geächtet und verpönt. Museen und der Kunstmarkt, so die Grundbotschaft dahinter, wären jedoch öde und ausgetrocknet, würde diese Quelle der Inspiration versiegen.

«Wir stehen vor einem Meisterwerk und staunen. Der Ursprung und die Wahrheit interessieren in diesem Moment nicht. Solange die Geschichte gut erzählt ist, das Setting passt, lassen wir uns gerne täuschen und blenden und verzaubern», so die Devise der Aussteller. All diese Fragen und Mechanismen inspirieren Kunstschaffende immer wieder zu spannenden Arbeiten. Und nach bereits erfolgten Anlässen schliesst diesen Freitag ein Film- und Referatsabend über Verschwörungstheorien im S11 an.