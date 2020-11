Tödliche Schüsse in der Bahnhof-unterführung: Ein 50-jähriger Tamile steht nun wegen Mordes vor Gericht

Tödliche Schüsse in der Bahnhofunterführung in Solothurn hatten am 25. Oktober 2016 für Schlagzeilen gesorgt. Täter Anil A.* (50) steht nun wegen Mordes vor dem Amtsgericht Solothurn-Lebern. Gemäss Anklageschrift ist es einer Ladehemmung der von ihm benutzten Pistole zu verdanken, dass nicht noch mehr Menschen getötet wurden.

Aus der Anklageschrift geht Folgendes hervor. Am Abend gab es in der südlichen Bahnhofspassage zuerst einen Streit zwischen Tamilen. Der in der Filmherstellung und im Handel mit tamilischen Produkten tätige Anil war wütend, als er sah, dass sein ehemaliger Mitarbeiter Savith S.* in einem Foodshop in der Bahnhofspassage zu Werbezwecken Produkte fotografierte. Er habe ältere Rechte und habe Solothurn als «sein Gebiet» betrachtet.

Der Ladenbesitzer und Savith hätten ihn zuerst um Erlaubnis fragen müssen. Vor Ort habe er unvermittelt den Shopbetreiber Bal B.* und auch Savith geschlagen. Als ein weiterer Tamile, der 29-jährige Ravi R.*, ihn später fragte «Weshalb schlagen Sie Leute?», versuchte Anil mit einer Bierflasche und angeblich einem Stuhl auf diesen einzuprügeln. Doch der wich aus und Landsleute hielten ihn davon ab. Anil habe sich wieder unter wütendem Zuruf «Warte, ich zeige euch noch etwas. Ravi bleib, ich komme», entfernt.