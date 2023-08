Tödliche Messerattacke Bekannte des getöteten Eritreers trauern am Tag nach der Tat am Kreuzackerquai: «Er stach ohne Grund auf ihn ein» Am gestrigen 1. August fand in Solothurn eine tödliche Auseinandersetzung statt. Am Kreuzackerquai verletzte ein junger Eritreer einen 33-jährigen Landsmann tödlich mit einem Messer. Kollegen erzählen von der Tatnacht.

Am Mittwoch brennen Kerzen am Kreuzackerquai in Solothurn. Dort, an der Aaremauer unter den grossen Platanen kam es in der Nacht zuvor zu einem tödlichen Streit. Kurz nachdem die letzten Feuerwerke im Nachthimmel verpufft waren, erlosch das Leben eines 33-jährigen Eritreers.

Ein 23-jähriger Landsmann war mit einem Messer auf ihn losgegangen. Über das Motiv herrscht bei der Polizei Unklarheit. Aber auch die Bekannten des Opfers können die Tat nicht verstehen. Sie haben auch den mutmasslichen Täter gekannt.

Sherefedin Mussa berichtet gegenüber «Tele M1», dass jener psychische Probleme hatte, sich aber nicht hatte helfen lassen wollen. «Er hat ohne Grund auf ihn eingestochen», erzählt er. Die Attacke sei völlig unerwartet erfolgt. «Sie versuchten die beiden auseinander zu nehmen, aber ohne Erfolg.»

Messerattacke in Solothurn am 1. August endet tödlich. Tele M1

Henok Haile war einer von ihnen, die versuchten einzugreifen. «Das war ganz gefährlich», sagt er zu «Tele M1». «Er schlug ein, zwei Mal zu. Beim dritten Mal habe ich seine Hand gepackt und wollte die beiden trennen. Aber er schlug auch auf mich mehrmals ein.»

Die Kantonspolizei Solothurn konnte den Täter kurz nach der Tat in der Umgebung festnehmen.