Tempo-Rapport: Kommt die St. Niklausstrasse unter die Räder?

Der Fragebogen enthält fünf Themenkomplexe, ergänzt mit Bemerkungen und oder dem persönlichen Fazit. Das Stadtbauamt will wissen, ob sich mit der Temporeduktion die Verkehrssicherheit verbessert habe, sowie die Lärmbelastung und Wohnqualität im Quartier verändert hätten. Natürlich interessiert auch die Akzeptanz der Temporeduktion durch die Verkehrsteilnehmer oder ob sich deren gegenseitige Rücksichtnahme verändert habe. Der Hintergrund: Zwei Jahre nach Einführung von Tempo 30 ist eine Erfolgskontrolle vorgeschrieben. «Wir möchten dieses Jahr noch den entsprechenden Bericht beisammen haben», so Pfister.

Messungen werden entscheidend sein

Wichtigste Aussagen liefern dabei Messungen des Verkehrsaufkommens und der gefahrenen Geschwindigkeiten, erstellt durch das externe Planungsbüro WAM Planer und Ingenieure AG. «Die Messungen sind erfolgt», erklärt Pfister - der Haupt-Parameter ist die der sogenannte 85-Prozent-Wert der erreichten Durchschnittsgeschwindigkeit.

Oder anders ausgedrückt: Sollten 85 Prozent der gemessenen Fahrzeuge das Tempo-Limit einhalten, «dann dürfte unser Bericht eher dünn ausfallen», erklärt der Chef des Tiefbauamts. Wenn nicht, müssten je nach Grad der Abweichung in Absprache mit der Stadtpolizei bauliche Massnahmen zur Durchsetzung des Tempo-Regimes vorgeschlagen werden. Diese wiederum werden dann die Politik beschäftigen.

Kontrollen führten zu vielen Bussen

Drei Kontrollen der Stadtpolizei am «Hotspot» St. Niklausstrasse sind aktenkundig. Die letzte fand am Dienstag, 1. Oktober, stadteinwärts bei «hohem Verkehrsaufkommen» statt, wie Stapo-Kommandant Peter Fedeli anmerkt. Zwischen 16.30 und 17.15 Uhr wurden 50 Fahrzeuge gemessen, 15 überschritten das Tempo-Limit, blieben aber alle noch im Ordnungsbussen-Bereich. Am 1. April waren in einer Mittagsstunde von 47 Autos 18 zu schnell unterwegs – der «Rekord» lag bei 48 km/h, was noch keine Anzeige eintrug. Die erste Kontrolle Ende Mai 2018 stoppte ebenfalls mittags 14 Temposünder; ein Berner konnte mit 55 km/h gerade noch sein «Billett» behalten, wurde aber verzeigt.