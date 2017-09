Konsterniert blicken die Tagungsteilnehmer, als Vertreter der Unesco-assoziierten Schule Collège Ousmane Ngom aus Thiès, Senegal, erzählen, dass an ihrer Schule 1'200 Schüler von nur 30 Lehrkräften unterrichtet werden.

Rund 50 Schüler pro Schulklasse also. Die fünfköpfige Delegation aus der Partnerschule der Kantonsschule Solothurn setzte mit ihren Erzählungen zum Schulalltag in Senegal den ersten Schwerpunkt der diesjährigen Jahrestagung der Schweizer Unesco-assoziierten Schulen.

Tagung an der Aare

Menschenrechtsbildung, Demokratieerziehung, interkulturelles Lernen, Umwelterziehung heissen die Leitlinien der Unesco. Nebst ihr bemühen sich weltweit rund 10'000 Unesco-assoziierte Schulen, anhand von ausserschulischen Projekten diese Ziele zu erreichen. 60 davon sind in der Schweiz. Die jährliche Tagung fand dieses Jahr in Solothurn statt. In Zusammenarbeit mit der Unesco übernahm die Kantonsschule Solothurn die Organisation.

Gegenseitige Befruchtung

Die zweitägige Tagung startete am Donnerstag in der Säulenhalle des Landhaussaales. Anwesend waren nicht nur Schüler und Lehrer der Kantonsschule Solothurn und die Vertreter ihrer Partnerschule, sondern auch Vertreter anderer Unesco-assoziierter Schulen der Schweiz, zum Beispiel vom Schulhaus Brühl in Solothurn oder dem Berufszentrum Rorschach-Rheintal. Eingeladen waren zudem die Bundeskoordinatoren aus den beiden Nachbarländern Deutschland und Österreich.

Im Zentrum dieses Anlasses stand primär eines: der interkulturelle Austausch. Der Koordinator der Unesco-assoziierten Schulen der Deutschschweiz, Josef Kunz, erläuterte: «Die Andersartigkeit ist eine gegenseitige Befruchtung und keineswegs eine Ausgrenzung.» In diesem Sinne diente das Tagungsprogramm allen Teilnehmern als Inspiration, um sich zu engagieren.

Informatives Programm

Einen musikalischen Einstieg bot ein Musiktrio aus Senegal, welches auf den traditionellen Instrumenten Djembe, Kora und Kalabasse spielte. Darauf folgte die Begrüssung durch den Solothurner Bildungsdirektor Remo Ankli. Als anschliessend der Präsident der Schweizerischen Unesco-Kommission, Jean-Bernard Münch, erklärte, dass solch eine Tagung im folgenden Jahr nicht mehr stattfinden werde, waren einige im Saal schockiert.