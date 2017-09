Die Abkürzung ICT steht für den englischen Ausdruck «Information and Communications Technology» und fasst als Sammelausdruck die Fachbereiche der Informatik und Telekommunikation zusammen. Gerade auf dem Hintergrund der Vernetzung einzelner Computer zum Internet erwies sich der Begriff ICT bald einmal als treffender als nur EDV (elektronische Datenverarbeitung), Informatik oder IT. Insbesondere in der Bildung fand der Begriff ICT rasch Eingang. ICT ist Thema im Sinne einer Ausbildung in digitalen Kulturtechniken: Damit ist die technische Beherrschung ebenso gemeint wie der verantwortungsvolle Umgang mit diesen Mitteln (Medienkompetenz); und die inhaltliche Auseinandersetzung mit Informatik ebenso wie der Gebrauch eines digitalen Geräts als Unterrichtsinstrument. (ak)