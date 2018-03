Einiges an Auffrischung bringt der nahende Lenz mit sich – bei den beiden Blöcken Zuchwilerstrasse 41 und 43 am südlichen Ausgang der Hauptbahnhofunterführung beispielsweise. Die in die Jahre gekommene, heute wenig ansehnliche Fassade soll – das Parterre vorerst ausgenommen – saniert werden, und zwar in den kommenden Wochen.