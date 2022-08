Suche mit Lochkamera Auf der Spur anderer Wahrheiten: Fotograf Hanspeter Bärtschi stellt in der Freitagsgalerie aus Hanspeter Bärtschi, Fotograf der Solothurner Zeitung, kann auch ganz anders. In der Freitagsgalerie zeigt er Bilder, die er mit der Lochkamera gemacht hat. Oder eher: gesucht hat.

Hanspeter Bärtschi stellt in der Freitagsgalerie aus. Fränzi Zwahlen

«Es ist mir ein Bedürfnis, neben meiner Tätigkeit als Pressefotograf auch Fotos zu realisieren, die ganz andere Wahrheiten zeigen.» Das sagt Hanspeter Bärtschi, seit Jahren Fotograf der Solothurner Zeitung und seit einiger Zeit in seiner Freizeit mit einer Lochkamera unterwegs. In der Freitagsgalerie zeigt er ab heute Freitag fünf seiner neuesten Fotografien – alle grossformatig und farbintensiv und von einer geheimnisvollen Aura geprägt.

Die Arbeit mit der Lochkamera verlangt ein Sich-Vertiefen, fast eine meditative Herangehensweise an ein Objekt. Also genau das Gegenteil davon, was man von Bärtschi in seinem Beruf erwartet. Dort muss er rasch und mit grosser Konsequenz ein erwartetes Fotomotiv umsetzen. Doch bei beiden Herausforderungen sagt Bärtschi:

«Ich suche nach dem Besonderen im Gewöhnlichen, nach einer Ordnung im Durcheinander, nach der Tiefe unter der Oberfläche.»

Ein Bild von Hanspeter Bärtschi in der Freitagsgalerie. Fränzi Zwahlen

Mit der Lochkamera habe er ein passendes Instrument für seinen Ausgleich gefunden, sagt er. «Mit dieser Kamera fühle ich mich befreit. Frei vom engen Korsett der vielen Vorgaben, frei von der technischen Perfektion.»

Und so begibt sich der Fotograf auf Motivsuche, ob zuhause oder auf Reisen, ob zufällig findend oder suchend. Er fotografiert Strukturen, Landschaften auch im kleinsten Objekt und weiss bis zum Entwicklungsprozess nicht, ob die Aufnahme gelungen ist oder nicht. «So entsteht eine neue, eine andere Wahrheit», sagt Bärtschi. Eine Wahrheit auch, die er der heutigen Bilderflut entgegensetzen will.