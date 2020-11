Stellvertretender Museumsleiter Andreas Schäfer: «Die Taube ist ein anmutiger Vogel»

Herr Schäfer, wieso sehen alle Stadttauben auf der Welt gleich aus?

Andreas Schäfer: Die Stadttauben stammen von den Felsentauben ab, die an Felsenklippen an der Meeresküste heimisch sind. Seit der Mensch sesshaft ist, wurden Tauben als Dünger- und Fleischlieferant gezüchtet. So entstanden mit der Zeit die in ihrem Aussehen sehr vielfältigen Haustauben. Einige dieser Haustauben kehrten jedoch nicht mehr zum Besitzer zurück und fanden am urbanen Raum Gefallen: Häuserfassaden und Dachstöcke bieten ihnen geeignete Brutplätze. Überdies besteht ein enormes Nahrungsangebot. So ist unsere Stadttaube entstanden – aus einer einst domestizierten und wieder verwilderten Felsentaube.

Und jetzt sind die Stadttauben eine Plage?

Nein, das würde ich so nicht sagen. Aber durch das grosse Nahrungsangebot und dadurch, dass ein Taubenpaar bis zu zehn Junge pro Jahr erzeugt, kann sich eine Taubenpopulation schnell vergrössern. Wenn es zu viele Tauben im Verhältnis zum Brutplatzangebot gibt, können Probleme entstehen.

Sind die Tauben überhaupt ein Problem oder werden sie einfach als Problem dargestellt?

Gewisse Umstände sind problematisch: So ist ihr Kot aggressiv und kann Schäden an Gebäuden anrichten. Wenn die Population zu gross wird, dann stört dies nicht nur die Menschen, sondern bedeutet auch erhöhte Aggressivität und Stress unter den Tieren. Eine gestresste Taube ist anfälliger auf Parasiten und Krankheiten, die auch auf den Menschen übertragen werden können. So kann aus einer gesunden Population schnell eine kranke werden.