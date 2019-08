Auch für die Betreuung einzelner Schülerinnen und Schüler im Unterricht sind aktive Helferinnen und Helfer gefragt. «Der individualisierte Unterricht und die integrative Förderung haben unter anderem zur Folge, dass einzelne Kinder oder ganze Gruppen eng begleitet werden müssen», schreibt Schuldirektorin Irène Schori in der letzten Ausgabe des an sämtliche Haushalte verteilten Informationsblattes «Schuljus». Wie aus dem Blatt zu erfahren ist, setzt sich vor allem die Koordinationsstelle für Bildungsforschung für mehr Unterstützung der Lehrpersonen ein und stellt fest: «Schwierige Schüler, Zeitdruck, viele Schulreformen und nicht zuletzt sehr anspruchsvolle oder auch komplett desinteressierte Eltern bringen Lehrpersonen ans Limit.»

«Viele dieser Zivildienstleistenden haben einen Maturitätsabschluss und die Absicht, später Pädagogik oder Sozialpädagogik zu studieren», lobt Irène Schori deren Kompetenz.

Die Seniorinnen und Senioren haben unterschiedliche Berufe ausgeübt. Sie sind, so Schori, «oftmals beeindruckt, wie anspruchsvoll es heutzutage für Lehrpersonen ist, mit der Vielfalt an Schülerinnen und Schülern in Jahrgangs- oder Mischklassen von oft über 20 umzugehen.»

Auch schwierige Fälle warten auf die Senioren

Zu den meist topfitten und lebensfrohen Seniorinnen und Senioren – der älteste ist 89 Jahre alt –, gehört auch Peter Spinner, der im Schützenmattschulhaus auf der Sekundarstufe I seit drei Jahren seine Hilfe anbietet und unter anderem einen syrischen Flüchtlingsjungen betreut. «Ein hochanständiger Schüler, der bereits gut Deutsch spricht», freut sich der 70-Jährige.

Es kommt aber auch vor, dass die Senioren im Klassenzimmer mit schwierigen Fällen konfrontiert werden, doch stets überwiegt die Freude, die Zeit nach dem Berufsleben sinnvoll nutzen zu können und zu spüren, dass der Einsatz von den Lehrpersonen geschätzt wird und auch die Schüler etwas zurückgeben. «Als ich das letzte Mal an der Heso war und mich ein paar Schüler entdeckten, klebten sie wie an einem Honigtopf an mir und umarmten mich», erinnert sich Peter Spinner an ein schönes Erlebnis.