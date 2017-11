Vieles in ihrem Leben sei Zufall, sagt Marie-Christine Egger beim Kaffeetrinken im «Hofer» in Solothurn; auch dass sie Stadtführerin geworden ist. Sie selbst bezeichnet sich lieber als Theaterführerin, denn ihre Stadtführungen ähneln tatsächlich eher einem Schauspiel.

Die perfekte «Mischung»

«Alles begann an der Solothurner Fasnacht vor mehr als 30 Jahren», erzählt sie. «Ich traf in den frühen Morgenstunden einen Mann, der mir erzählte, dass er Stadtführer sei. Das faszinierte mich und ich nahm an einer seiner Führungen teil. Glücklicherweise wurde in dieser Zeit gerade auch der Kurs als Stadtführerin durchgeführt und ich meldete mich an. Seither bin ich dem Thema verfallen». Dabei habe sie als junge Frau Geschichte gar nicht so sehr interessiert. «Mein Vater war Jurist, doch eigentlich war er ein Historiker. Von ihm konnte ich eine gut bestückte Geschichtsbibliothek erben.»

Aus diesem Fundus hat sich Egger vieles angelesen. Und: «Mein Vater wusste sehr viel, doch er war ein langweiliger Erzähler. Hingegen war meine Mutter, eine geborene Baslerin, eine begnadete Erzählerin und Schauspielerin.» Bei der Tochter scheint die perfekte Mischung zu sein, was sich in ihren Stadtführungen zeigt.

Die gelernte Krankenschwester liess sich also zur Stadtführerin im Nebenjob ausbilden. Doch die unregelmässigen Arbeitszeiten im Spital liessen wenig Zeit für die inzwischen immer beliebter werdenden Führungen. Egger entschloss sich zur Selbstständigkeit als Podologin.

Eine Tätigkeit, die sie auch heute noch ausführt. «Die Füsse helfen mir, den Winter zu überleben», sagt sie, denn es sei tatsächlich so, dass im Sommer bezüglich Stadtführungen viel mehr los sei als in der kalten Jahreszeit. Doch biete sie auch Stadtführungen in der Kälte: Nachtwächter- und Geisterführung oder Stadtführungen kombiniert mit Essen in historischen Beizen.