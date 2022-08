Stadtbummel Wie während der Barockzeit – einfach mit Handy und Brille Judith Frei Drucken Teilen

Während des historischen Markts in der Solothurner Hauptgasse. José R. Martinez

Ja, es war ein Anlass der Superlative, die Barocktage. Die Idee der Organisatoren: Die Barocke Kulisse – die Stadt Solothurn – soll mit barockem Inhalt gefüllt werden. Durch die Hauptgasse sollen Menschen in Kleidern flanieren, wie man sie während der Ambassadorenzeit getragen hat.

Das klingt einfach, ist es aber nicht. Will man ein originales Kostüm von anno dazumal tragen, muss der Stoff stimmen. Pfui, wer einen Polyesterstoff nutzt. Und wehe, man näht die Stoffe mit der Maschine zusammen: Das muss von Hand genäht werden.

Wer also an den nächsten Barocktagen ein entsprechendes Kleid tragen will, muss sich schon bald einen Fingerhut überstülpen und etliche Stunden Näharbeiten investieren. Doch der Effort soll belohnt sein: Ein rauschendes Fest in der «Couronne» steht in Aussicht. Oder vielleicht können die tollkühnen Ideen der Organisatoren umgesetzt werden und es kann im Ambassadorenhof ein Ball bei Fackellicht gefeiert werden, bei dem Wein aus dem Brunnen sprudelt.

Sollte das je umgesetzt werden, so würde ich mich persönlich dafür einsetzen, dass an diesem Ball gewisse Accessoires zuhause bleiben müssen. Ich fange an: das Handy. Man wähnt sich in der aufregenden Illusion, dass man eine Zeitreise gemacht hat, und dann schiesst der Baron ein Selfie: Was für eine Enttäuschung.

Zack ist die Illusion weg. José R. Martinez

Ein weiteres Stück aus der Gegenwart stört: Brillen. Dass man schon während der Barockzeit eine stylische Hornbrille getragen hat, das glaube ich kaum. Würde man, wie die Kostümpuristen, streng sein, sollte man auch Kontaktlinsen verbieten – das gab es ganz bestimmt damals noch nicht.

Doch wird dann dieser Anlass für viele eine unangenehme Erfahrung. Um es für alle unangenehm zu machen, könnte man auch alle Hygieneprodukte verbieten und die Wassertoiletten abstellen. Das wäre dann eine echte «barocke» Erfahrung. Nachdem ich mir das nochmals überlegt habe: lieber nicht. Da lob ich mir die schöne Kulisse ohne strengen Geruch und verschwommene Sicht.