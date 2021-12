Stadtbummel Wer spendet schon für ein Kamel?

Krippe in der Jesuitenkirche mit den Figuren aus dem 18. Jahrhundert. Oliver Menge (Archivfoto)

«Basidor» nannte das alte Soleure Frankreichs Botschafter in Solothurn. Wohl das schönste Erbe aus jener Zeit ist die «Basidor-Chrippe»: Da werden Hirten mit ihren Schööfli zu adretten Landedelleuten, und selbst der Diener der drei Könige glänzt in edlem Goldbrokat. Die ganze Szenerie ist aktuell wieder in der Jesuitenkirche zu bestaunen – für Fotti-Freaks allerdings mit Handicap. Denn schnödes Plexiglas trennt uns von Maria und Josef, Ochs, Esel und Co. Damit wir das Christkind nicht anstecken? Oder es uns, das Böse? Nöö, Plexiglas war schon immer. Du musst halt das Handy oben über die Kante des Glasverschlags halten und auf gut Glück abdrücken. Mit dem Risiko, ein schiefes Bild der weihnächtlichen Weltlage zu erhalten.

Fokussieren wir uns als lieber auf die Tafel vor der Plexi-Schicht: Dort sind akribisch alle Gotten und Göttinen (nur mit einem «n»!) aufgeführt. Einzelne Sponsorinnen und Sponsoren sind zwar längst kein Paar mehr, andere aber schon. Wie Denise und Kurt Fluri: Sie haben den «Melchior zu Pferd» subventioniert. Ein Götti jedoch blieb anonym. Wer möchte schon mit dem Lasttier der drei Könige in Verbindung gebracht werden – dem Kamel?

Von der Jesuitenkirche zu St.Ursen. Letzthin flatterte uns ein Hochglanz-Heftli zum Thema Bauen ins Haus. Schöne Bildli vom Riverside-Projekt oder von unserem Land Utopia, dem «Weitblick» waren da drin. Oder ein kurzer Exkurs zu unserer Kathedrale. Allerdings mit einem groben Bock: Der Neubau für das altehrwürdige Münster erfolgte nicht, weil dessen Turm im April 1764 zusammengekracht war. Sondern weil man das Münster schon vorher abgerissen und die neuen Fundamente für St.Ursen mit dem alten Turm gelegt hatte. Da wurden Ursache und Wirkung total verwechselt. Ein bisschen geschwurbelt also. Sorry, Monsignore Pisoni – aber diese Korrektur musste sein!

Der Samichlaus ist auch nicht mehr, was er einst war. Wir reden nicht vom Chlausemäret – trauern ihm aber nach. Nein, wir schwelgen in Erinnerungen. Als die kleinsten Ministranten von St.Marien in den Sechzigerjahren hinter dem ehrwürdigen Bischof Nikolaus von Myra (liebe Kinder, es war der Lehrer Lisibach!) mit Glocken durch die Weststadt zogen. Drei Abende lang, so viele Kinder warteten auf uns! Der «Glöggli-Bueb» von damals machte die steile Karriere von einem der zwei rotweiss gewandeten Huttenträger über den Diener mit dem goldenen Buch bis hinauf zum Schmutzli. Dieses Quartett durfte jeweils mit dem Nikolaus die warmen Weststadtstuben aufsuchen. Nur die armen Glockenbuben, die mussten draussen in der Kälte ausharren. Heute wohl 4G: Geimpft, Genesen, Getestet, Glockenbuben.