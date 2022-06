Stadtbummel Solothurn Für einmal ist die Schönheit der Barockstadt nicht echt

Der Zytgloggeturm ist derzeit mehr Fassade. Tom Ulrich

«Die Stadt Solothurn ist keine Kulisse, sie lebt.» So hört man Auswärtige immer wieder über die Stadt Solothurn schwärmen. Was wir Solothurner jeweils stolz bejahen, entspricht derzeit nicht ganz der Realität. Zwar lebt die Stadt, sprudelt wieder wie schon lange nicht mehr wegen der Pandemie. Sodass sich die Events an den Wochenenden schon beinahe auf den Füssen stehen.

Doch auf dem Marktplatz ist derzeit nicht alles real – dort mahnt man sich vor einer Theaterkulisse. Zwar sieht der Bummler wie gehabt den stolzen Zytgloggeturm, doch es ist ein Trugbild. Respektive ein riesiges Plakat, das drüber hinwegtäuscht – oder hinwegtröstet –, dass die wahre Schönheit des Turms derzeit verdeckt von einem riesigen Baugerüst ist, das man auch auf einer Aarerundi (Zwischeninfo: Ich schlendernd, nicht joggend) schon von weitem sieht.

Ironischerweise nimmt man erst durch die Kulisse den Turm wieder einmal richtig wahr, schätzt das Bauwerk, das im Alltag sonst so selbstverständlich ist, dass das Auge mach einmal zu schnell darüber hinwegschweift.

Wie schön die Stadt, aber auch die Region ist, erinnern derzeit auch zwei Werbeclips, welche Schweiz Tourismus verbreitet. Was hier ins Auge fällt, sind die Hauptdarsteller. Woraus sich die Frage ergibt, braucht Solothurn bald einen neuen Tourismusdirektor? Kam Jürgen Hofer radelnd auf den Geschmack einer Filmkarriere?

youtube.com

Übergangsweise würde sicher Kurt Fluri einspringen. Als Stadtführer sammelte er kürzlich erste Erfahrungen in der Tourismusbranche, und ist somit bereits daran, das Geschäft von der Pike auf zu lernen. Was Direktor Fluri für einen Einfluss auf die Zahl Touristen hätte, die Solothurn besuchen? Keine Ahnung. Aber Fluri – bekannterweise ein Nachtarbeiter – würde sicher die Stromrechnung von Solothurn Tourismus in die Höhe schnellen lassen.