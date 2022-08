Stadtbummel Solothurn, die Wasserstadt im Dschungel Wolfgang Wagmann Drucken Teilen

Bäumig ist die Sommerbilanz nicht gerade: Am Postplatz grau und unsere Cheschtene-Alleen bereits «HESO-brünschelig» angehaucht. Trotzdem ist Solothurn eine grüne Stadt. Vom Grafenfels aus scheinen der Riedholz- oder St.Ursenturm aus einem einzigen Laubdach zu ragen. Und rund um die Kanti nur Dschungel. Ja der Stadtwald scheint seine Stadt geradezu aufzusaugen.

Und doch – es gäbe noch Lücken. Wo es noch ein Baum verdient hätte, zu wachsen. Südlich des Kunstmuseums tut sich eine breite Lücke auf. Hier fehlt sichtlich eine Allee-Linde. Warum? Damit die vom Ambassadorenhof aufs Museum sehen? Oder umgekehrt? Und an der Südwestecke der SoBa ist das dort stehende Bäumchen verdorrt. Der falsche Baum, zu wenig gepflegt? Ein besserer Ersatz wäre willkommen. Oder die kahle Brache, wo es von der St.Niklausstrasse Richtung Friedhof St.Katharinen. Die letzte Kurve, die jede Solothurnerin und jeder Solothurner einmal nimmt. Wär doch etwas sympathischer mit einem Baum dort – auch wenn wir nichts mehr davon merken.

Wasser. Auf den ersten Blick haben wir genug davon, damit kein Baum verdorren muss. Doch die Aare ist trügerisch. Immer gleich breit und hoch fliesst sie an uns vorbei. Die Sommerbilder vom Po oder Rhein gibt’s im Aarestädtchen Solothurn nicht. Nie. Der gestaute Fluss suggeriert Wasser im Überfluss. Nur die Profis wissen: Da kann unheimlich viel mehr oder weniger Richtung Olten strömen. Es ist einfach nicht mehr sichtbar wie im Mittelalter, als man in Sommern wie heute beim Obach durch die nur knietiefe Aare gewatet ist. Oder als wir Buben noch in den Sechzigerjahren beim Landhaus viele Meter auf den aufgetauchten Leitungsrohren Richtung Flussmitte balancieren konnten.

Dass die Aare auch anders kann, merken wir erst, wenn «Siesta», «Stadt Solothurn» und Co nicht mehr fahren. Oder das Aareschwimmen abgesagt wird. Wie 2006/2007 hintereinander und 2010 wie 2014 gleich nochmals. Die Durchflussmenge war – wie übrigens auch letztes Jahr – zu hoch. Statt der 320 maximal möglichen Kubikmeter Wasser pro Sekunde waren es jeweils weit über 400 oder gar 500.

Zur Beruhigung: Noch gestern hatten wir nur ein Rinnsal von 140 Kubikmetern. Damit sollte am Samstag beim Aareschwimmen nichts mehr passieren. Auch wenn’s jetzt plötzlich regnet. Zuvor war es ja auch langweilig: Bei 24 Grad Wassertemperatur strampelte männiglich wie frauiglich fast vor Ort. Für alle, die ihre Aare und ihre Strömungen genau kennen, geht’s etwas schneller. Und sie erfüllen damit erst noch das Gebot der Stunde: «Energie spaare»!