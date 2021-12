Stadtbummel Mehr Lichter für «s’Gmüet»

Weihnachtsbeleuchtung in Solothurn. Michel Lüthi (2020)

Der Countdown läuft und bei Null gehen die Lichter auf dem Friedhofsplatz an, die Menge ruft «wow». Der Weihnachtsbaum erstrahlt im festlichen Glanz, auch die kahlen Bäume sind mit warmen Lichter geschmückt.

Wer nicht dabei gewesen ist, kann sich das auf der Facebook-Seite «Du bisch vo Solothurn wenn ...» anschauen. In den Kommentarspalten sieht man auch einige Unkenrufe: «Stromverschleiss» oder «sinnfreier Stromverbrauch» wird moniert.

Ja, wir müssen unseren ökologischen Fussabdruck möglichst klein halten. Die Weihnachtszeit zeigt mir aber stets, dass ein widerspruchsfreies Leben unmöglich ist. Obwohl ich finde, dass man möglichst wenig Strom verbrauchen soll, freue ich mich über jedes Lichtlein, das brennt. Auch beim Konsum drücke ich in dieser Zeit beide Augen fest zu und über eine möglichst fleischlose Ernährung will ich gar nicht erst sprechen.

Dabei bin ich gar nicht so ein Weihnachtsfan. Aber jeder Winteranfang mit seinen kurzen und kalten Tagen schlägt mir auf «s’Gmüet». Der Nebel, der sich hartnäckig über Solothurn legt, zehrt an meinen Nerven.

So freue ich mich jeden Morgen, auf meinem Weg in die Redaktion, über die Weihnachtsbeleuchtung. Auch am Abend, wenn ich nach Hause flaniere, dann freue ich mich über die helleren Strassen.

Dass die Lichter meist die ganze Nacht brennen, finde ich zwar übertrieben. Aber ehrlich gesagt: Ich freue mich auch darüber, wenn ich noch mitten in der Nacht unterwegs bin. Konsequent kann ich wieder nach Weihnachten sein.