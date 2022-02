Stadtbummel Ein Plädoyer für die Unvernunft Dieser Tagen ist man in Abrissstimmung: Das Türmlihaus in Solothurn kommt weg und auch den Verkleidungstraditionen während der Fasnacht soll den Garaus gemacht werden. Wolfgang Wagmann Drucken Teilen

Die Zeit der Unvernunft auch für den «Narre-Nochwuchs». Hanspeter Bärtschi (2020)

Das hat Seltenheitswert in Solothurn: Ein Türmlihaus kommt weg. Nicht das Sommerhaus de Vigier, nein, nichts Besonderes, nur der Felsenhof. Hof was …? Ja, die eigentlich ziemlich hässliche Fabrikantenvilla am Grafenfels. Kein herber Verlust, dieser Abriss.

Und kurzfristig werden die «Grafeföus-Grienwägli-Gänger» sogar eine bessere Aussicht auf Eiger, Mönch und Jumpfere haben. Denn die ist atemberaubend dort oben. Zumindest bis der Neubau, ein flacheres, aber auch breiteres Zweifamilienhaus, in die Höhe und ergo Breite wächst.

Überhaupt ist die Fernsicht derzeit in Solothurn nicht übel. Es gibt da zwar noch einige Dunstschwaden, die den Blick auf die nahende Fasnacht trüben – doch Optimismus macht sich breit. Irgendwas wird’s schon noch geben. Zumindest hat der alte Schaufi-Crack Markus Stampfli, Weststadtzünftler und Optikermeister am Stalden, angekündigt, er mache ein Fasnachtsschaufenster. «Extra» eben.

Was auch Berset ausheckt, Improvisation ist in Honolulu angesagt. Fasnachtsklamotten aus dem Fundus werden gefragt sein, denn ohnehin sind wir mit Neuausstattungen ganz arm dran. Haefeli an der Schaalgasse und weiter oben Bohnenblust sind nur noch Erinnerungen an gute alte Zeiten; die beiden modischen Narhallas haben schon vor der Pandemie dichtgemacht. Und die Karnevaloutfits von Grossverteilern werden derzeit als No-Gos abgestraft: Sexy oder exotisch geht gar nicht! Da würde unser Mami wohl staunen ob der heutigen Diskussion: Nächtelang hatte sie in den Sechzigerjahren für ihre wachsende Kinderschar Kostüme genäht, eins nach dem andern.

Um am Nachwuchsumzug am Sonntag, bevor die «Grossen» paradierten, stolz zuzuschauen: dem kleinen Aladin ohne Wunderlampe, aber mit Turban, dem «Holländerli» – der einzigen Mädchenrolle, die von einem Buben «bekleidet» wurde –, dann der japanischen Geisha in ihrem Kimono, einem Chinesli, dem «Goboy» und dem Indianerhäuptling. Schwarz im Baströckli war aber nie eins von uns! Und Häuptling Grosses Ekel piesackte den kleineren «Goboy» mit dem Tomahackl – eine durchaus ehrenwerte Neuschreibung der Geschichte.

Fasnacht, die Zeit der Unvernunft. Ein ganzes Lebensjahr bin ich addiert unvernünftig unterwegs gewesen. Zu viel Alkohol, zu wenig Schlaf, zuletzt jeweils völlig kaputt und anfällig für grippale Infekte, bis vielleicht hin zur Lungenentzündung. Trotzdem, es war stets eine schöne, kreative Zeit, denn wir hatten es alle gut miteinander. Zusammen. Darum: Gebt uns die Hoheit über unsere Unvernunft zurück – für ein zufriedenes, glückliches Honolulu!