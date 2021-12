Stadtbummel Die Stadt Solothurn im fiktiven Interview: «Die wissen ja nicht einmal, wann ich Geburtstag habe» Fabio Vonarburg Hören Drucken Teilen

St.-Ursen-Kathedrale im Nebel. Michel Lüthi

Das furchtbarste Interview, das ich je gelesen? Das war eines mit einem Mammut. Ich mag keine fiktiven Interviews. Es geht mir auf den Keks, wenn der Osterhase und der Samichlaus zu Wort kommen. Und dennoch tue ich es, interviewe die Stadt Solothurn. Und gehe vielleicht damit Ihnen auf den Keks.

Stadt Solothurn, es freut mich, dass du dir Zeit für ein Interview nimmst.

Stadt Solothurn: Ich habe ja keine andere Wahl. Ganz ehrlich, das hier ist Blödsinn. Du schreibst auf, was ich auf deine Fragen antworten könnte, dabei hast du keine Ahnung, was ich denke und fühle. Du Luzerner!

Moment, das ist etwas unfair. Ich wohne nun schon einige Jahre in Solothurn. Habe dich von Anfang an geliebt.

Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht erröte ...

Fangen wir an. Bist du traurig, ist dein 2000. Geburtstag zu Ende?

Da hätten wir es wieder. Alle haben das Gefühl, was das Beste für mich ist, dabei kennen sie mich gar nicht. Die Gemeinderäte wissen ja nicht einmal, an welchem Tag, ja an welchem Jahr ich Geburtstag habe. Sie feiern, wie es ihnen gerade passt, und als sich die Wahl des Jahres wegen der Pandemie als Missgriff entpuppte, hängten sie einfach ein weiteres an.

Dann sag doch etwas zum historischen Wechsel im Stadtpräsidium. Nun führt dich Stefanie Ingold und nicht mehr Kurt Fluri.

Dies mag für dich mit deiner begrenzten Lebensdauer historisch sein. In meiner nächsten Biografie, es gibt ja schon einige über mich, wird dies kaum mehr als ein Kapitel von vielen sein.

Trotzdem: Hat sich was für dich geändert?

Die Papierstapeln im Stadtpräsidium wurden durch einen Computer ersetzt (lacht).

Du scheinst langsam aufzutauen.

Ich kann nur wiederholen. Was ich hier sage, sind eigentlich deine Gedanken. Somit bist du schuld. Schuld, dass jetzt alle meinen, ich sei eine selbstverliebte, dauerbeleidigte, aufbrausende Diva.

Lassen wir das so stehen. Danke für das Interview. Schöne Weihnachten!

Das wünsche ich auch und zwar allen, die dies lesen.

Was wünschst du dir eigentlich als Geschenk?

Dass weiter Sorge zu mir getragen wird. Und von dir: Hör auf, mich zu interviewen.