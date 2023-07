Stadt Solothurn Yves Gaudens folgt auf Andrea Lenggenhager: Dieser Mann wird die Leitung des Stadtbauamtes übernehmen Nur noch bis Oktober wird Andrea Lenggenhager das Solothurner Stadtbauamt leiten. Nun hat die Gemeinderatskommission einstimmig Yves Gaudens zu ihrem Nachfolger gewählt.

Schlüsselstelle in Solothurn: Es gibt einen Wechsel an der Spitze des Stadtbauamtes. Bild: Andreas Kaufmann

Nach 14 Jahren hat Andrea Lenggenhager die Kündigung eingereicht: Sie wird nur noch bis Oktober 2023 das Solothurner Stadtbauamt leiten. Nun ist bekannt, wer ihren Posten übernehmen wird: Yves Gaudens wurde einstimmig von der Gemeinderatskommission gewählt. Das gab die Stadt am Donnerstag bekannt.

Andrea Lenggenhager, bisherige Leiterin des Stadtbauamtes. Bild: Hanspeter Bärtschi

Yves Gaudens ist neuer Leiter des Stadtbauamtes. Bild: zvg

Der 52-jährige Gaudens wohnt in Bellmund BE. Er ist gelernter Tiefbauzeichner und schloss nach Praxisjahren die Ausbildung zum diplomierten Bauingenieur HTL ab. Neben seiner Tätigkeit als Mitglied der Geschäftsleitung in einem Ingenieurunternehmen in Lyss bildete er sich weiter und schloss mit dem «DAS» in Betriebswirtschaft ab. Seit 2016 ist er Abteilungsleiter Tiefbau und Betriebe in der Berner Gemeinde Ostermundigen.

«Er kennt sich in sämtlichen Tätigkeitsbereichen des Stadtbauamtes aus, hat Führungserfahrung und dank seiner Weiterbildung auch Kenntnisse in Betriebswirtschaft und Budgetfragen», schreibt das Stadtpräsidium in seiner Mitteilung. Ausserdem kenne er die fachlichen Prozesse aus der Sicht eines Verwaltungsmitarbeiters. (szr)