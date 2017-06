Die neuen Konzessionen gehen an Dejan Ivanovic, der die «Aare-Taxi Kurierdienstleistungen GmbH» von der bisherigen Besitzerin übernommen hat und nun die persönlich ausgestellte Taxikonzession beantragte, an Karl Wettstein, bisher Fahrer bei Aare-Taxi, und an Dounya Schönle, die ihre Dienstleistungen bereits in Derendingen anbietet.

Mit den neuen Unternehmen «Aare-Cab» und «Aare Ambassadeur Service GmbH» verfügt Solothurn über 12 Taxiunternehmen mit insgesamt 35 Fahrzeugen.

Gemäss § 3 Abs.2 des Reglements über das Taxiwesen müssen Gesuchsteller einen öffentlichen oder privaten Taxistandplatz vorweisen können. Der Standplatz des Unternehmens «Aare-Taxi Kurierdienstleistungen GmbH» bleibt am Bahnhof, die Firma «Aare-Cab» hat ihren Standplatz an die Bielstrasse 23, und die Fahrzeuge von «Aare Ambassadeur Service GmbH» haben ihren Standplatz an der Küngoltstrasse 28. (egs)