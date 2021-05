Stadt Solothurn «Solothurn hält Abstand»: Widerstand gegen die Massnahmen-Demo angekündigt Nach Liestal, Altdorf und Aarau wollen die Corona-Massnahmen-Kritiker am Samstag in Solothurn demonstrieren. Dort formt sich aber Widerstand.



Unter dem Namen «Solothurn hält Abstand» wird zu einer Blockade der Demo aufgerufen. Ladenbesitzer in Solothurn machen sich teilweise sorgen um Radau in der Stadt am Samstag. Die Polizei des Kanton Solothurn bereit sich vor. (szr)