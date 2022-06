Stadt Solothurn Schulfrei und freier Arbeitstag für Staatsangestellte ade? Die FDP will, dass der St.Ursentag kein städtischer Feiertag mehr ist Die Läden sind zwar offen, doch am 30. September haben Stadt- und Kantonsangestellte in Solothurn traditionell frei. Dasselbe gilt für Schülerinnen und Schüler. Doch wie lange noch?

Am St. Ursentag gibt es in der St.-Ursen-Kathedrale ein Festgottesdienst. 2014 war Kardinal Kurt Koch zu Gast. Hanspeter Bärtschi

Urs und Viktor sei dank: Wer in der Stadt Solothurn aufgewachsen ist, der verbindet den 30. September mit positiven Kindheitserinnerungen. An diesem Tag war stets schulfrei. Der Grund dafür ist der St. Ursentag, ein rein städtischer Feiertag zu Ehren der Kirchenpatrone.

Der Tag hat in den vergangenen Jahrzehnten an Bedeutung verloren. 1994 wurde ein Vorstoss gutgeheissen, dass an diesem Tag die Läden offen haben dürfen. Seither merken viele am 30. September gar nicht mehr, dass in Solothurn ein Feiertag ist.

Ausgenommen die städtischen und kantonalen Angestellten in Solothurn, für die der Tag anderen Feiertagen gleichgestellt ist. Und eben die Schülerinnen und Schüler, die dann traditionell nicht die Schulbank drücken müssen. Vielleicht ist’s für sie alle mit dieser Herrlichkeit bald vorbei. Denn die FDP-Fraktion hat im Gemeinderat einen Vorstoss eingereicht, der den Feiertag aufheben will.

Uneinheitliche Feiertagsregelung sei stossend

«Für den privaten Sektor handelt es sich um einen gewöhnlichen Arbeitstag», heisst es in der Motion mit Erstunterzeichner Charlie Schmid. Die uneinheitliche Feiertagsregelung zwischen Erwerbstätigen im öffentlichen Dienst und solchen in der Privatwirtschaft sei stossend und nicht mehr zeitgemäss. Hin und wieder solle das Verhältnis rechtlicher Bestimmungen zur gelebten Praxis überprüft werden. Die FDP fügt an:

«In diesem Sinne dürfte kaum bestritten sein, dass der St. Ursentag für einen überwiegenden Teil der Solothurner Bevölkerung in religiöser Hinsicht kaum eine Rolle mehr spielt.»

Spricht die FDP der Stadt Solothurn dem historischen Tag die Bedeutung ab? Keineswegs, wird im Vorstoss mehr als einmal betont. Es handle sich beim St. Ursentag vermutlich um die älteste Tradition der Stadt Solothurn. «Unbestritten sind Traditionen ein wichtiger Teil unserer kulturellen Identität. Und der St. Ursentag soll weiterhin gefeiert werden.»

Jeweils am 30. September findet in der St. Ursenkathedrale ein grosser Festgottesdienst statt. 2014 gar mit Kardinal Kurt Koch als Gast, der den eigentlichen «Stars» Urs und Viktor fast ein wenig die Schau stahl.

«Brücke» hat die Motion ausgelöst

Doch warum kommt die Motion ausgerechnet jetzt? Auslöser für den Vorstoss war der letztjährige St. Ursentag, heisst es bei den Freisinnigen. Dieser fiel auf einen Donnerstag, was zur Folge hatte, dass die Schule am Freitag einen zusätzlichen Brückentag einbaute, «womit viele Eltern, die in einem privaten Erwerbsverhältnis stehen oder ausserhalb der Stadtgrenzen arbeiten, gezwungen waren, eine Betreuungslösung für zwei Tage zu finden».

Ein solcher Brückentag hat schon in der Vergangenheit für Diskussionen gesorgt. «Können die eigentlich machen, was sie wollen?», nervte sich eine Mutter 2004 in dieser Zeitung, als die Herbstferien ihrer Tochter ebenfalls bereits am Mittwochabend begannen, weil der 30. September auf ein Donnerstag fiel. Der damalige Schuldirektor betonte, dass die Lehrerinnen und Lehrer am Brückentag nicht freihatten, sondern eine Weiterbildung besuchten.

Letztes Wort hat die Gemeinderatskommission

Zurück ins Hier und Jetzt – und zu Erstunterzeichner Charlie Schmid: Befürchtet er nicht, dass er mit dem Vorstoss alle Schulkinder der Stadt «hässig» macht? Schmid lacht und entgegnet: «Viele Eltern hätten sicher Freude, weil sie keine Betreuung organisieren müssen.»

Er hält es für wichtig, dass wieder einmal über den Tag diskutiert werde, führt Schmid weiter aus. «Es kann ja auch dazu führen, dass man sich wieder überlegt, was das eigentlich für ein Tag ist, und in der Folge wieder etwas daraus wird.»

Charlie Schmid hat auch offene Fragen zur Rechtsgrundlage des lokalen Feiertages. Er ist verwundert, dass die Gemeinderatskommission 2016, als sie Entscheide bezüglich der kommunalen Ruhetage traf, den St. Ursentag nicht erwähnte. Denn es ist die GRK, welche die kommunalen Feiertage festlegt. Darum wäre ein Ja des Gemeinderats zur Aufhebung noch nicht das definitive Ende des St. Ursentags als städtischer Feiertag. Denn: Der Gemeinderat kann der Gemeinderatskommission die Aufhebung einzig empfehlen.