Stadt Solothurn Sanierung der Brühlgrabenstrasse in Solothurn: Bald fahren die Baumaschinen auf Am 19. April beginnen die Bauarbeiten für die Erneuerung der Brühlgrabenstrasse zwischen dem Birkenweg und der Segetzstrasse. Während der Bauarbeiten wird die Brühlgrabenstrasse an dieser Stelle für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die Bushaltestelle wird auf den Vorplatz des Stadions verschoben.

«Die Brühlgrabenstrasse befindet sich baulich in einem sehr schlechten Zustand», heisst es in einer Mitteilung der Stadt Solothurn. Die Strasse wird deshalb nun zwischen der Segetzstrasse und der neuen Bushaltestelle Allmend erneuert. Der Baustart erfolgt am 19. April.

Gemäss Mitteilung soll der Strassenoberbau saniert, der Unterbau verstärkt und die Entwässerung an das Strassenprojekt angepasst werden. Gleichzeitig wird im Abschnitt Birkenweg bis Pappelweg ein Trottoir erstellt.

Die Ausführung erfolgt in zwei Etappen, wie es weiter heisst. Pro Etappe werde mit einer Bauzeit von rund drei Monaten gerechnet.

Während der Bauarbeiten wird die Brühlgrabenstrasse für den motorisierten Verkehr gesperrt. Im Baustellenbereich wird für den Langsamverkehr ein Korridor mit einer Breite von 2 Metern eingerichtet. Der Eichen- und der Pappelweg sind während dieser Zeit von Westen her erschlossen und werden als Sackgasse signalisiert.

Die Bushaltestelle wird während der ersten Bauetappe auf den Vorplatz des Stadions verschoben. Die Bauarbeiten dauern bis ungefähr Ende September 2022. Der Deckbelag in der Fahrbahn soll in den Sommerferien 2023 eingebaut werden. (mgt)