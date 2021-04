Stadt Solothurn Saisonstart in der Badmeister Sommer Lounge in Kooperation mit der Cocktailbar zum Türk Am Freitag startet die Badmeister Sommer Lounge offiziell in die dritte Saison und öffnet ab 15:00 Uhr die Gartenterrasse direkt an der Aare. Dieses Jahr ist auch der Inhaber der Cocktailbar zum Türk mit dabei.

Die Badmeister Lounge auf dem CIS Areal in Solothurn.

Hanspeter Bärtschi

Freunde auf einen Drink oder Knabbereien im Badmeister treffen ist bald wieder möglich. Die Badmeister Sommer Lounge in Solothurn gleich hinter dem Kofmehl/CIS-Gebäude direkt an der Aare hat ihre Crew zusammengetrommelt und setzt alle Hebel in Bewegung zum Start der dritten Saison. Am kommenden Freitagnachmittag soll es losgehen.

Türk-Badmeister Kooperation

Im Frühjahr haben sich Chris van den Broeke (Inhaber Badmeister & Zunfthaus zu Wirthen) und André Haueter (Inhaber Cocktailbar zum Türk) gefunden und gehen für die Sommer-Saison 2021 eine gemeinsame Kooperation ein. André Haueter hat dank seinem Erfahrungsschatz die Geschäftsleitung der Badmeister Sommer Lounge übernommen. Seine Cocktailbar zum Türk in der Solothurner Altstadt bleibt momentan weiterhin geschlossen und soll bis im Herbst bei weiteren Corona-Lockerungsschritten nur noch am Wochenende geöffnet sein. Man könne dennoch seinen eigenen privaten Cocktail-Workshop im Türk buchen, schreibt die Badmeister Sommer Lounge.

Angebot

Francesco Caputo kreiert als Küchenchef auch in diesem Sommer ein vielseitiges Angebot an frischen Salaten, Burgern, Fischknusperli oder den beliebten «Schüsseli.»

Und was wäre ein Nachmittagsausflug ohne ein Glace? Auch die Glace-Maschine werde wieder in Betrieb genommen, um hausgemachte Glace im Angebot zu haben.

Schutzmassnahmen

Alle Gäste sind verpflichtet, sich bei betreten der Gartenterrasse zu registrieren und sich an die geltenden Corona-Schutzmassnahmen zu halten.