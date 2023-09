«Vielstimmigstes der Schweiz» Premiere für Solothurn: Einstündiges Glockenkonzert der St.-Ursen-Kathedrale – so klang das Westminster-Motiv Wie klang das Glockenkonzert am Dienstagabend in Solothurn? Wer es verpasst hat, kann hier reinhören.

Am Dienstagabend ereignete sich in Solothurn eine Premiere: Erstmals gab es ein Glockenkonzert, dies anlässlich des 250. Geburtstages der St.-Ursen-Kathedrale. Eine Stunde lang hörte man das Geläut in der Altstadt.

Was viele nicht wissen: Mit elf Glocken gilt das Geläut des Solothurner St.-Ursen-Turms als das vielstimmigste der Schweiz. Dass es elf Glocken sind, hat nichts mit der Solothurner Zahl zu tun. Am Ursprung dieser Entscheidung stehen klangliche Gründe. Mehr dazu hier: