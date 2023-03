Märetfescht-Nachfolge Grosse Enttäuschung: Auch diesen Sommer gibt es kein Stadtfest in der Solothurner Altstadt Die Nachfolgeveranstaltung des Märetfeschts findet dieses Jahr noch nicht statt. Um ein Stadtfest auf die Beine stellen zu können, brauche man mehr Vorbereitungszeit, sagen die Organisatoren.

Die Wiedergeburt des Märetfeschts lässt ein weiteres Jahr auf sich warten. Oliver Menge (2018)

Vergangenes Jahr wurde das Märetfescht zum dritten Mal abgesagt. Zugleich wurde verkündet: Das Fest wird so nie mehr stattfinden, man müsse das Konzept überdenken. So bald wie möglich solle es ein neues Fest in der Stadt geben. Die Hoffnung war, dass man schon dieses Jahr das neue Fest durchführen kann. Doch jetzt wird bekannt: Daraus wird nichts.

Die Organisatoren rund um die Stadt- und Gewerbevereinigung Solothurn begründen dies damit, dass man mehr Vorbereitungszeit für das neue Konzept brauche. «Es braucht mehr Zeit, um die organisatorischen und finanziellen Fragen zu klären und alle Anspruchsgruppen einzubeziehen», schreiben sie in ihrer Mitteilung.

Das Märetfescht – hier ein Bild von 2019 – war lange Zeit ein Fixpunkt im Solothurner Veranstaltungskalender. Michel Lüthi

Die Idee für das Stadtfest ist aber schon konkreter. Man wolle verschiedene Plätze in der Stadt Solothurn bespielen, heisst es weiter. Das Fest soll nicht nur in der Altstadt stattfinden, sondern auch auf dem Dornacherplatz mit dem Lunapark. Zudem: «Der im Sommer äusserst attraktive Aareraum bietet ebenfalls Entwicklungspotenzial», schreiben die Organisatoren weiter.

Vor fast 23 Jahren: Märetfescht in der Solothurner Hauptgasse. Robert Grogg (2000)

Es gelte jetzt, die Ideen zu konkretisieren und mit den städtischen Vereinen, Gastronomen und Kulturveranstaltern zu vertiefen. Ebenso müssen eine neue Trägerschaft sowie ein Organisationskomitee gefunden werden. Auch die Finanzierung ist bislang nicht gesichert.

Um den lokalen Vereinen dennoch die Möglichkeit zu bieten, sich im laufenden Jahr einen finanziellen Zustupf zu verdienen, könnten sich diese am Food-Truck-Festival vom 2. bis 4. Juni bei der Rythalle beteiligen, schlagen die Verantwortlichen vor.

Das erste Food-Truck-Festival im Juni 2022 auf dem Dornacherplatz in Solothurn. Carole Lauener

Die Stadt- und Gewerbevereinigung bedauert, «dass ein Fest erst nächstes Jahr durchgeführt werden kann».

