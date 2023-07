Stadt Solothurn Gebäudehülle des Kunstmuseums soll saniert werden: Dabei entscheidet sich die Jury für das Projekt «Schau, Schau» Das Stadtbauamt Solothurn führte für die Gebäudehüllensanierung beim Kunstmuseum Solothurn ein selektives Planerwahlverfahren für Generalplanerteams durch.

Die Gebäudehülle des Kunstmuseums Solothurn soll saniert werden. Bild: SZ Archiv

Das Kunstmuseum Solothurn gehört zu den historischen Bauwerken der Stadt Solothurn. Im Jahr 1902 wurde es eröffnet, seit 1993 steht es unter kantonalen Denkmalschutz. Im Jahr 1996 wurde die Fassade renoviert, seit 2014 ist das Gebäude ans Fernwärmenetz angeschlossen. Zudem wurde in jenem Jahr mit der Erweiterung des Kulturgüterschutzraumes, dem Einbau eines neuen Liftes und eines neuen Fluchttreppenhauses begonnen. Der Abschluss war 2016.

Derzeit werden nun die nächsten Arbeiten aufgegleist. Geplant ist die Sanierung der Gebäudehülle. Die Gemeinderatskommission genehmigte im September 2022 den Entwurf für das Planerwahlverfahren und beauftragte das Stadtbauamt, dieses durchzuführen. Die Aufgabe wurde so festgelegt, dass die Gebäudehülle so Instand gesetzt werden soll, «dass die Funktionalität verbessert, die Gestalt und Ästhetik des Gebäudes möglichst erhalten und das vorhandene Energieeinsparpotenzial bestmöglich ausgeschöpft wird», wie es im Bericht heisst.

In der Präqualifikation wurden insgesamt 20 Bewerbungen fristgerecht beim Stadtbauamt Solothurn eingereicht. Aufgrund der im Programm des Planerwahlverfahrens festgehaltenen Eignungskriterien wurden sechs Generalplanerteams von der Jury für die zweite Phase zugelassen, wie die Stadt in einer Mitteilung informiert. Ein Generalplanerteam habe aufgrund fehlender personeller Ressourcen auf die weitere Teilnahme am Verfahren verzichtet.

«Schau, Schau» macht das Rennen

Aus der zweiten Phase ging das Projekt «Schau, Schau» vom Generalplanerteam Aebi & Vincent Architekten SIA AG aus Bern als Sieger hervor. Einstimmig wählte die Jury dieses Projekt zur Erarbeitung eines Vorprojekts, Bauprojekts und Kostenvoranschlags aus. «Mit gezielten Eingriffen an den Fensterfronten und dem Low-Tech-Konzept erreichte das Projektteam einen überraschend hohen Grad an betrieblichen und klimatischen Verbesserungen der Ausstellungssäle», heisst es in der Mitteilung der Stadt weiter.

Auf eine öffentliche Ausstellung wird verzichtet. Der vollständige Jurybericht ist auf der Website der Stadt zu finden. (szr)