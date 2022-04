Stadt Solothurn Ab in den Müll damit: Der Solothurner Gemeinderat weist die überarbeitet Form des Reglements für Abfallbewirtschaftung zurück Im Gemeinderat wurde über das neue Reglement für Abfallbewirtschaftung debattiert. Bevor es zu einer inhaltliche Diskussion kommen konnte, wurde es zurückgewiesen.

Aussicht vom Turm der St. Ursenkathedrale: Der Werkhof sieht man unten rechts. Hanspeter Bärtschi

Das Reglement über die Abfallbewirtschaftung stammt aus dem Jahre 1994. Seither haben sich die kantonalen und nationalen Regelungen geändert. Auch lokal gibt es neue Forderungen, wie beispielsweise die Regelung, dass an Veranstaltungen Mehrweggeschirr gebraucht werden muss. Das Papier muss also in das 21. Jahrhundert geholt werden, das ist auch im Gemeinderat unbestritten.

Doch damit wie das neue Reglement daher kommt, sind viele nicht einverstanden, es würde vor dem Souverän nicht standhalten, erklären zahlreiche Gemeinderätinnen und Gemeinderäte.

So moniert Jörg Aebischer (FDP), dass die genderneutrale Sprache nicht berücksichtigt wird. Dazu kommen noch zahlreiche inhaltliche Änderungsanträge. Wie schon Franziska Roth (SP) in einem Votum vor Aebischer vorgeschlagen hat, stellt er den Antrag auf Rückweisung. Der Ausschuss soll es noch einmal überarbeiten. «Es soll ja ein Reglement über die Abfallbewirtschaftung sein und kein Güsel-Reglement», kommentiert er scherzhaft. Der Antrag wurde angenommen.