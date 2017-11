Diese Information wurde der Zeitung von einer Quelle zugetragen, die anonym bleiben will. Am Freitag wurden die Gerüchte um die Kündigung von Christine Krattiger von der Stadt bestätigt.

Christine Krattiger hatte per Februar 2016 die Nachfolge von Gaston Barth angetreten, nachdem sie seit 2013 als juristische Mitarbeiterin bei der Stadt tätig gewesen war. Aus persönlichen Gründen hat sie sich dazu entschieden, ihr Arbeitspensum zu reduzieren, was in ihrer heutigen Funktion als Leiterin Rechts- und Personaldienst bei der Stadt Solothurn nicht möglich ist. Aus diesem Grund hat sie sich entschieden, eine Stelle mit einem tieferen Pensum anzutreten, weshalb sie ihre Kündigung einreichte.

Die Gemeinderatskommission entschied, die Stelle noch diesen Monat auszuschreiben, damit möglichst rasch eine Nachfolgelösung gefunden werden kann. Es ist allerdings nicht davon auszugehen, dass bereits auf den 1. März eine neue Person die Stelle antreten können wird. Je nach Kündigungsfrist muss davon ausgegangen werden, dass die Vakanz erst im Frühling 2018 beseitigt werden kann. Aus diesem Grund ist die Gemeinderatskommission erfreut, dass Christine Krattiger bereit ist, bis zur Neubesetzung ihrer Stelle noch in einer Teilzeitfunktion weiterzuarbeiten, damit ein reibungsloser Übergang gewährleistet werden und der oder die Nachfolger/-in eingearbeitet werden kann. (szr/mgt)