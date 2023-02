Wokeness Die «Rundschau» sucht in Solothurn die Grenzen der Fasnacht: «Wenn ich eine Qualle bin, ist das okay – oder?» Wie darf man sich an der Fasnacht verkleiden, wie nicht? Worüber darf man sich in Schnitzelbänken lustig machen, worüber nicht? SRF-«Rundschau» ging auf die Suche nach Antworten – auch an der Solothurner Fasnacht. Was hat sie herausgefunden?

Das Bööggverbrennen am Aschermittwoch in der Solothurner Altstadt hinterliess Spuren. Der Böögg, bestehend aus vier Figuren nach dem Motto «Multikulti» stiess einigen Teilnehmenden sauer auf. Sie kritisierten, die Figuren seien rassistisch und die Narrenzunft Honolulu stehe «auf der falschen Seite der Geschichte».

Der Böögg in Solothurn, bevor er brannte. In der Mitte ist ein Mensch mit Federkopfschmuck zu erkennen, rundherum vier weitere Figuren, die stilisierte Ethnien zeigen. Das Motto hiess «Multikulti».

Nun gibt es weitere Kritik an der Solothurner Fasnacht. Diesmal aus Zürich von der SRF-«Rundschau». «Wird die Fasnacht zur Woke-Kampfzone?», fragen die Journalisten. Sie gingen der Frage nach, ob die Debatten um kulturelle Aneignung und Rassismus die Fasnacht verändert haben – an der Solothurner Gassenfasnacht.

Der Solothurner Böögg 2007.

Solothurner Fasnächtler versuchen rücksichtsvoll zu sein

Die Umfrage unter den Solothurner Fasnächtlern zeigt deutlich: Niemand hat die Absicht, jemanden zu diskriminieren, wenn er oder sie sich verkleidet. «Man merkt schnell mal, wenn das jemand mit schlechter Absicht macht. Aber ein 08/15-Kostüm ist selten schlecht gemeint», ist sich ein junger Mann mit Federkopfschmuck sicher.

Gassenfasnacht Solothurn 2023.

«Wir achten darauf, dass unsere Verkleidung niemanden beeinträchtigt oder schadet. Von daher sind unsere Sachen immer sehr neutral», findet eine Frau mit rosa Perücke und Fellmantel. Eine Frau mit an einem Schirm befestigten Stoffbändern glaubt, dass jeder sich so verkleiden solle, wie er dies für gut empfindet. «Aber ich denke, wenn ich eine Qualle bin, ist das okay, oder?»

In Chur gibt es eine rassistische Schnitzelbank

Der Böögg 2001: Eine Politesse.

Das stellt die «Rundschau»-Journalisten nicht zufrieden, sie ziehen weiter. In Chur wird am Schnitzelbankabend die Woke-Diskussion kritisch thematisiert. Man dürfe diese auf die Schippe nehmen, findet ein Bündner Fasnächtler. «Das ist vor allem ein Thema, was sich gewisse Parteien auf die Fahne schreiben können, um ohne grossen Aufwand ein paar Wählerstimmen gewinnen zu können.»

«Luus-Tante»: Der Böögg in Solothurn 2003.

Die Journalisten versuchen es weiter, diesmal beim OK des Abends. Wo liegen die Grenzen? «Unser Grundsatz ist: Wir versuchen niemanden zu verletzen, mit dem, was wir vortragen. Dazu gibt es gesetzliche Grundlagen, die man einhalten muss – ich denke an die Rassismus-Strafnorm – und daran halten wir uns», sagt Mitglied Reto Thöny.

Die Journalisten finden einen alten Text eines anwesenden Schnitzelbänklers. Zweifelsfrei rassistisch (deshalb hier nicht zitiert). Man habe diesen Spruch gebracht, gibt das Duo Pizokel-Kligga zu. «Früher hat man Sachen gebracht, die man heute nicht mehr bringen würde.» Man sei verunsichert, was heute noch erlaubt sei und was nicht, bestätigen die beiden Schnitzelbänkler.

Der Böögg 2015.

Was darf man noch sagen?

Leide auch der Spass an der Fasnacht darunter? Ein bisschen schon, sagt der Schnitzelbänkler. «Wenn man gar nichts mehr sagen darf, dann ist es schwierig, irgendwann überhaupt noch Schnitzelbänke machen zu können.»

Den rassistischen Vers hatte die «Rundschau» auf der Website des Veranstalters gefunden. OK-Mitglied Thöny will den entsprechenden Spruch – es sei einer von etwa 1500 – von der Website löschen. «Ich habe gesehen, dass dies überhaupt nicht mehr passt. Nun möchte ich alle Verse nochmals überprüfen, in Rücksprache mit den Gruppen.»

7 Bilder

Zurück in Solothurn, wo der Ober der Schanzenarre sagt, Satire zu machen und andere auf die Schippe zu nehmen, gehöre zur Fasnacht. «Wenn jemand ein Problem damit hat, dann soll er nicht an die Fasnacht gehen – ausserhalb der Fasnacht ist das ein anderes Thema, dort ist es sicher schwieriger.»

Und der Ober Ober der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft UNO, welche über die Zulassung der Wagensujets bewilligt, stellt klar, dass man derzeit nicht stärker regulieren wolle. «Die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen, sie ist noch so vielfältig und lässt noch so viel Spielraum offen», sagt Patrick Zimmermann. Je nachdem, wie sich die Diskussion entwickle, passe man sich an.