Am Sonntag erzählte Niklas Raggenbass in der Sendung «Aeschbacher» über seinen Werdegang. Seinen Job als Stadtpfarrer gab er der Liebe wegen auf – neben Gott gab es nämlich noch eine menschliche Liebe. Er habe Scham gefühlt, erzählt er. «Vieles habe ich alleine ausgetragen und mit niemandem geteilt. Da kam ich manchmal an meine Grenzen.» Da habe er Zuflucht in einem anderen Leben gesucht. «Lange Zeit dachte ich, dass ich das niemandem sagen darf, dass ich eine Freundin hatte.» Sonst wäre er erpressbar geworden. Deshalb konnte er sich keinem anderen Bruder anvertrauen.