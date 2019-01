Beste Hauptdarstellerin und bester Hauptdarsteller

Anna Pieri und Thibaut Evrard erhalten die Auszeichnungen für ihre Interpretationen von Nina Canonico und Robin Favre im RTS-Sechsteiler «Double vie» von Bruno Deville. Die Serie wird derzeit auf RTS Un ausgestrahlt und an den 54. Solothurner Filmtagen wird sie am Sonntag, 27. Januar integral gezeigt.

Anna Pieri wurde in Bern geboren und wuchs in einer multikulturellen Familie auf. Sie widmete sich als Pianistin zu Beginn ihrer Karriere der Musik, um dann Schauspielerin zu werden. Heute ist sie fürs Kino, Fernsehen und Theater tätig. Anna Pieri spielt auf Französisch, aber auch auf Deutsch und Italienisch. Auf der Leinwand war sie bisher in Filmen von Alain Tanner, Pierre-Adrian Irlé, Elena Hazanov, Ted Tremper, Romain Graf, Nicole Borgeat oder Daniel von Aarburg zu sehen.



Thibaut Evrard studiert am Conservatoire national supérieur d’art dramatique in Paris und an der Manufacture in Lausanne (Haute École des Arts de la scène de Suisse Romande). Er spielte bisher in Filmen von Maïwenn, Wim Wenders, Delphine Lehericey und in den Fernsehserien «Borgia», «Le Tunnel» oder «Trepalium». Am Theater arbeitet er mit Karim Bel Kacem, Cosme Castro und Jeanne Frenkel, Vincent Macaigne, Krystian Lupa und dem Komiker Vérino zusammen.

Bester männlicher Nebendarsteller

Der Bündner Beat Marti wird für die Rolle des Urs im rätoromanischen Fernsehfilm «Amur senza fin» ausgezeichnet. Nach dem Schauspielstudium an der Hochschule für Theater in Zürich und Engagements an renommierten Theatern etabliert sich Beat Marti in Deutschland und in der Schweiz durch mehrere Film- und Fernsehproduktionen. Für seine Rolle in «I was a Swiss Banker» (Regie: Thomas Imbach) wird er 2008 als bester Darsteller für den Schweizer Filmpreis nominiert. Beat Marti lebt seit 1998 in Berlin.