Die 31-jährige Solothurnerin schaut der Herausforderung positiv entgegen. Die persönliche Vorbereitung und das seit letztem Freitag laufende Intensiv-Training scheinen sich ausgezahlt zu haben. «Ich hatte nie Muskelkater diese Woche, keine Schmerzen, keine einzige Blase an den Füssen», erzählt Sue Hirschi. Es passe einfach alles. «Wir sind so gut vorbereitet worden, so dass ich wirklich keine Angst habe.»

«Ich fühle mich bereit», sagt Sue Hirschi. Noch zwei Nächte liegen vor ihr bis zum grossen Moment: Die Besteigung des Matterhorns. Am frühen Freitagmorgen werden mit ihr zusammen Judith Wernli (Radiomoderatorin aus Baden-Dättwil), Anne-Sophie Thilo (ehemalige Profi-Seglerin aus Lausanne) und Steffi Hunziker (Web- und Multimedia-Publisherin aus Bern) den Aufstieg auf 4478 m ü. M. in Angriff nehmen.

Anfang Woche hat das Wetter umgeschlagen. 30 Zentimeter Neuschnee fielen. Deshalb wird mit mehr Bergsteigern am Matterhorn gerechnet. Einen Stau wie am Mount Everest, gebe es aber sicherlich nicht. Eigentlich soll es sich gut verteilen, meint Sue Hirschi. «Ich bin gespannt, wie wir es dann erleben.»

Bis zum Aufstieg zur Hörnlihütte am Donnerstagnachmittag geniesst sie nun noch die Zeit in Zermatt. Mit ihren Mitstreiterinnen wohnt sie in einer Wohnung mit direktem Blick aufs Matterhorn. «Wir leben hier fast wie in einer WG», umschreibt es die 31-Jährige. Man koche zusammen, jemand erledige den Einkauf oder die Wäsche.