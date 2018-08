Was machst du in deiner Freizeit? Ich mag es, spazieren oder ins Fitnessstudio zu gehen und zu zeichnen.

Vera möchte in dem Video zeigen, dass sie die Essstörungen, die sie über Jahren begleiteten, überstanden hat. «Ich möchte aufzeigen, dass es möglich ist, eine Essstörung hinter sich zu lassen – obwohl es Zeit braucht.» Kirsch schlägt daraufhin ein Statement vor, welches Vera beim Dreh sagen könnte. «Früher habe ich versucht, mich trotz meiner Kurven zu lieben, heute liebe ich mich wegen meiner Kurven.» Diese Richtung kommt bei der Solothurnerin, die ihre ersten Lebensjahre in Tschechien verbrachte gut an.

In der Gruppe von Jan Kralitschka eskaliert die Situation. Schulamit will sich plötzlich nicht mehr filmen lassen. Im Studio harmoniert es dann gar nicht zwischen den vier jungen Frauen. «Sie ist wie eine kleine Zeitbombe», meint Kralitschka. Trotz ihres Problems mit Autorität kommt Schulamit weiter – «weil du die beste in der Gruppe warst». Zwei ihrer Teammitglieder gehen jedoch unter.

Aus den anderen Gruppen dürfen alle bleiben – und damit auch Vera. Wie die Solothurnerin beim Dreh geposed hat, hat der Jury gefallen. Diese freut sich riesig über ihr Weiterkommen.

Haare ab

Nun müssen die Kandidatinnen ein Umstyling über sich ergehen lassen. Die Style-Expertin kündigt «krasse Veränderungen» an. Haare müssen weg, eine neue Farbe her. Vera hat richtig Schiss, dass ihr die Haare sehr kurz geschnitten werden und sie damit an eine Zeit erinnert wird, in der es ihr nicht gut ging. «Ich weiss, dass ich jetzt ein ganz anderer Mensch bin. Trotzdem sind die Erinnerungen für mich wirklich schlimm.» Sie wolle nicht zurück zur alten Vera. Tränen fliessen. Sie sei viel mehr als dieses Beachgirl, findet die Jury. Ein solcher Schnitt könne ihr doch jetzt nach all der Entwicklung, die sie hinter sich habe, nichts mehr anhaben.

Tragisch wirds dann schlussendlich gar nicht. Ein bisschen Haare muss Vera lassen und eine neue Haarfarbe bekommt sie auch noch. Die 23-jährige Studentin der Kommunikations- und Publizistikwissenschaften ist mega happy mit dem Ergebnis. Es geht direkt zum Portrait-Shooting.