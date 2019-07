Mit dem Wetter hatten die Solothurnerin, ihre drei Mitstreiterinnen und ihre Bergführerinnen Glück. Dank wolkenlosem Himmel konnten die Bergsteiger das Alpenpanorama geniessen. Lange blieben sie jedoch nicht oben, weil es sehr kalt war. Die zwei Lagen aus Jogging- und Gartenhandschuhen – «damit hat man am meisten Halt am Fels» – reichten nicht ganz aus. «Mir sind die Finger fast eingefroren und ich musste sie gegen den Oberschenkel klopfen für eine bessere Durchblutung», sagt Sue Hirschi.

«Wahnsinn, wir haben es geschafft.» Das war das Erste, das Sue Hirschi auf 4478 m ü. M. durch den Kopf ging. Was sie erlebt hat, kann sie noch gar nicht richtig in Worte fassen. «Ich bin voller Emotionen, es ist wirklich unbeschreiblich.»

Für das Projekt wurden gezielt vier Frauen ausgewählt. Dies, weil sich die Destination Zermatt – Matterhorn im Sommer 2019 dem Motto «Frau am Berg» widmet. So handeln beispielsweise auch die Freilichtspiele Zermatt, die alle zwei Jahre auf dem Riffelberg auf 2'600 Metern über Meer stattfinden, dieses Jahr von Lucy Walker, der ersten Frau auf dem Gipfel des Matterhorns. Vor einzigartiger Kulisse mit Matterhorn zeigt die Regisseurin Livia Anne Richard noch bis zum 1. September 2019 das Stück «MATTERHORN: NO LADIES PLEASE!». (mgt)

Ansonsten lief alles wie am Schnürchen. «Ich fühlte mich fit und lief nie am Limit. So konnte ich die Momente richtig geniessen», so die 31-Jährige und schwärmt vom «feuerroten Morgenrot», dem Gletscher oder den Bergdohlen. Die Partie an den Fixseilen sei schon anstrengend für die Arme gewesen. Aber die gute Vorbereitung zahlte sich aus.

Lieblingsessen aufgetischt

Das Abenteuer Matterhorn begann für die 31-Jährige, die seit sieben Jahren Pflege an der Höheren Fachschule in Olten unterrichtet und einen Masterstudiengang in Berufsbildung belegt, schon im März. Nachdem sie erfahren hatte, dass sie neben Judith Wernli, Anne-Sophie Thilo und Steffi Hunziker für das Projekt ausgewählt wurde, ging es los mit dem Training. Die letzte Woche absolvierten alle vier Teilnehmerinnen eine Intensivwoche in Zermatt, wo sie auf verschiedenen Touren den Umgang mit Steigeisen und Seil lernten.