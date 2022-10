Solothurner Stadtbummel Zum Energiesparen: Verwandeln wir Solothurn in die schönste Weihnachtsstadt der Schweiz Fabio Vonarburg Drucken Teilen

Braucht weniger Strom als die öffentliche Beleuchtung: die Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt von Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Kälteres Wasser im Hallenbad, kühlere Büroräume und Klassenzimmer, eine dunklere Altstadt: Die Stadt Solothurn hat kürzlich aufgezeigt, wie sie diesen Winter Energie sparen will. Der erstaunlichste Punkt: die Weihnachtsbeleuchtung.

Auf diese will die Stadt nicht verzichten. Man wolle der Bevölkerung etwas Besinnlichkeit bieten, schrieb die Stadt und spielte anschliessend ihre Trumpfkarte aus:

Man spare mit der Weihnachtsbeleuchtung sogar Energie, da diese die öffentliche Beleuchtung ersetzt.

Da gehen selbst dem grössten Stromsparer, dem die Weihnachtsbeleuchtung sonst ein Dorn im Auge ist, die Argumente aus. Was lernen wir daraus? Besinnliches Licht verbraucht weniger Energie als das Alltagslicht. Und es erwärmt erst noch das Herz.

Dieses neue Wissen sollten wir uns eigentlich zu Nutze machen.

Wieso nicht in der ganzen Stadt die Strassenlampen durch Weihnachtsbeleuchtung ersetzen? Und zwar nicht nur im Dezember, sondern das ganze Jahr über?

Machen wir doch aus der schönsten Barock- die schönste Weihnachtsstadt der Schweiz. Dies lässt sich sicherlich ebenso gut vermarkten.

Dass es dafür offenbar Potenzial gibt, zeigen die Weihnachtsläden, die ganzjährig geöffnet haben. Etwa in Colmar oder in Amsterdam. Auch in Solothurn müsste ein solcher Laden her. Zudem liegt es auf der Hand, dass aus dem «Zunfthaus zu Wirthen» das «Zunfthaus zur Weihnacht» wird, sobald dessen Türen wieder öffnen. Den Narren zum Trotz, die ein Zunfthaus zur Fasnacht passender fänden.

«Zunfthaus zu Wirthen» bald das «Zunfthaus zur Weihnacht»? Hanspeter Bärtschi

Und zum Glück hat die FDP bereits begonnen, am städtischen Feiertag zu rütteln. Denn Urs und Viktor zu feiern, wäre in einem Weihnachtsstädtchen nicht mehr zeitgemäss. Zelebrieren wir den Nikolaustag! Den städtischen Angestellten ist es vermutlich egal, dass sie zwei Monate länger auf ihren zusätzlichen freien Tag im Jahr warten müssen. Den Schulkindern ebenso. Auch wenn diese sich wohl für das Feiern beider Tage aussprechen würden.

Der Weihnachtsbegeisterung zum Trotz: Man muss aufpassen, dass man mit der Weihnachtsbeleuchtung nicht überbordet und dass es am Schluss so aussieht wie letztes Jahr beim Palais Besenval.

Denn dann hiesse es: «Aus der Traum vom Energiesparstädtchen.» Dann blieben wir der Energie zuliebe doch lieber die schönste Barock- statt die schönste Weihnachtsstadt der Schweiz.

In diesem Fall würde es sich dafür anbieten, die Barocktage kurzerhand in den Winter zu verschieben. Das Energiesparpotenzial wäre enorm. Das Motto würde neu lauten: «Frieren wie zu Zeiten des Barocks.»