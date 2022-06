Solothurner Stadtbummel Olten eilt Solothurn davon Fabio Vonarburg Drucken Teilen

Zuletzt fiel auf: Olten ist Solothurn nicht selten einen Schritt voraus.

Etwa im Kampf gegen Abfallberge: Olten setzt bei Festen auf ein Depotsystem, über das Solothurn erst diskutiert. Oder auch bei den Wahlen: In Olten konnte man mithilfe von Smartvote sich vor den Lokalwahlen orientieren. In Solothurn nur offline, also mithilfe von Flyern und Plakaten.

Selbst beim Produkt, dass sie soeben lesen, war Olten schneller. Der Name Oltner Tagblatt tauchte erstmals 1878 auf, die erste Nummer der Solothurner Zeitung erschien erst am 25. März 1907. Das jüngste Beispiel: In Olten ist ein Kapselhotel geplant und somit der Schritt in die – zugegebenermassen etwas gewöhnungsbedürftige – Zukunft.

Olten ist also vielfach schneller, doch auch besser? Beim Kuchentest gewinnt Solothurn. Zumindest laut meinen Geschmacksknospen. Eine Solothurner Torte schmeckt mir besser als eine Oltner Torte, von deren Existenz ich bis vor Kurzem gar nicht wusste. Dabei feiert diese heuer bereits ihren 21. Geburtstag.

Das ist aber kein Alter im Vergleich zur Solothurner Torte. Bereits 1928 liess Werner Suter diese beim Amt für geistiges Eigentum schützen. Somit ist der Beweis erbracht, trotz des lähmenden Stadtleitspruchs «s isch immer so gsi»: Manchmal ist auch Solothurn schneller. Dass dies nicht die Ausnahme ist, welche die Regel bestätigt, zeigt der Blick ins Stadtpräsidium: Im Gegensatz zu Solothurn wurde Olten noch nie von einer Frau regiert.