Solothurner Stadtbummel Es ist erst ein Pilotprojekt: Wie viel Lärm kann die Solothurner Altstadt am Wochenende ertragen? Eva Berger

Dichtes Gedränge vor dem Pub Red John. Bild: Hans Peter Schläfli

Gefühlt halb Solothurn hockt im Pfadilager, schwitzt auf einem Wanderweg oder brutzelt in der südlichen Sonne. Optiker-Geschäfte und Coiffure haben bis irgendwann im August geschlossen, das morgendliche Geräusch der nachbarlichen Nespressomaschine ist verstummt. Und es passiert: nichts. Auch die Solothurner holen in diesem Sommer nach, was sie wegen der Pandemie verpasst haben. Sie sind offensichtlich ausgeflogen. Es sind ruhige Tage in der Stadt.

Dabei stecken wir mitten in einem Pilotprojekt, das eruieren soll, wie viel Lärm die Altstadt am Wochenende überhaupt ertragen kann. Schon zwei Mal gab es deswegen, ganz offiziell, Mediterrane Nächte mit verlängerten Öffnungszeiten. Zehn angemeldete Bars dürfen also bis neu zwei Uhr morgens versuchsweise ihre Gäste bewirten.

Auf der Terrasse im Dock war die Stimmung in der ersten Mediterranen Nacht besonders gut. Bild: Hans Peter Schläfli

Aber eben. Weder machte bisher das Wetter den Mittelmeernächten Ehre, noch war das grosse Publikum vorhanden. Sie ist kein Ereignis, diese spätere Sperrstunde. Man fragt sich, ob sie die Daheimgebliebenen überhaupt registriert haben. Wer sowieso schon in der Trottoirwirtschaft war, ist zwar sicher gerne länger sitzen geblieben. Andere haben sich vielleicht extra dafür den Absacker aufgespart. Die meisten werden sich vermutlich aber gar nichts gedacht haben, so revolutionär scheint die Idee ja nicht wirklich.

Die Mediterranen Nächte werden stilgerecht in der Gartenbeiz abgehalten, im Innern der Lokale darf während der Extra-Stunde nichts ausgeschenkt werden. Finde der ganze Betrieb draussen statt, würden doch die Nerven der Anwohnenden erst recht strapaziert, monierten potenziell Betroffene im Vorfeld. Mit einer Woche Vorlauf waren sie per städtischen Brief über den Versuch informiert worden, in den Leserbriefspalten meldeten sie ihre Befürchtungen an.

Solothurn bei Nacht. Bild: Anja Stampfli

Ob sie jetzt einen Unterschied gegenüber vorher feststellen konnten? Nur punktuell war das Lärm-Muster innerhalb der Mauern an den vergangenen beiden Wochenenden anders als sonst. Und am lautesten war es, wie eigentlich immer, kurz vor Morgendämmerung. Dafür können bis um zwei Uhr geöffnete Beizen nichts.

Noch bis Anfang September, jeweils freitags und samstags, gibt es Mittelmeernächte, im August kommen die Barocktage dazu. Auch diesen Stil haben die Solothurnerinnen und Solothurner einst den Italienern und Französinnen nachgemacht, so sehr, dass der Barock zum kulturellen Erbe wurde. Vielleicht passiert das mit den Mittelmeernächten auch noch. Bis jetzt sind sie ja erst ein Pilotprojekt.