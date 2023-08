Solothurner Musik Zum fünften Mal finden die Solothurner Musiktage statt: Das steht auf dem Programm Das kleine Musik-Festival mitten in der Stadt Solothurn lässt die Barockstadt erklingen. Am 1. September und 2. September wird von Rap über Rock zu Indie ein breites Spektrum abgedeckt.

«Memory of an Elephant» bei der «Hafebar» im Jahr 2019. Bild: Michel Lüthi

Die Solothurner Musiktage wurden 2018 in's Leben gerufen mit dem Ziel, regionalen und nationalen Musikschaffenden eine Plattform zu bieten. Am Freitag, 1. September, und Samstag, 2. September, findet die fünfte Ausgabe statt.

Auch dieses Jahr wird wieder ein breites Spektrum an Genres abgedeckt: Von Rap mit «Jo2Plainp» aus Genf, Rock mit dem Power-Duo «IKAN HYU» und dem Solothurner Trio «The Opposite» bis zu Indie mit «Juicy Lemon Club». Insgesamt 22 Konzerte werden an sechs Veranstaltungsorten gespielt.

«The Raw Soul» im «Dock» während den Solothurner Musiktage. Bild: Michel Lüthi

«Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr bereits die fünfte Ausgabe durchführen zu können. Von Jahr zu Jahr beobachten wir mehr Vorfreude der Solothurnerinnen und Solothurner auf diesen Anlass, was uns umso mehr motiviert», so Michael Hofer, Präsident des Vereins Solothurner Musiktage.

Viele der letztjährigen Veranstaltungsorte sind auch dieses Jahr wieder mit dabei: die Hafebar, der Red John Irish Pub, die RothusHalle, die Sommerbeiz Kreuz und The Dock. Neu steht auch der Landhaussaal als Veranstaltungsort auf der Liste. Die meisten Konzerte finden unter freiem Himmel statt. Bei schlechtem Wetter werden die Konzerte in die Innenräume verlegt. Programmänderungen werden über die Webseite solothurnermusiktage.ch, in der Festival App «Solothurner Musiktage» sowie auf Social Media kommuniziert.

«L.P. Dark» im «Red John Irish Pub» während den Solothurner Musiktage. Bild: Michel Lüthi

«Die Durchführung des Festivals wäre ohne die Unterstützung der freiwilligen Helferinnen und Helfer nicht möglich», so Virginie Blanc, Vorstandsmitglied des Vereins. Rund 35 Freiwillige im Alter zwischen 20 und 70 Jahren unterstützen beim Auf- und Abbau, Ticketverkauf, Barbetrieb und in vieles mehr.

Die Konzerte an den Solothurner Musiktagen sind kostenlos. Wer das Festival unterstützen möchte, kann für 15 Franken ein Festivalbändeli kaufen.