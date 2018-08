Noch eine Woche bis zum grossen Finale von «Curvy Supermodel». Jetzt reisen die verbleibenden neun Kandidatinnen nach Andalusien. Ausspannen an der spanischen Sonne liegt natürlich nicht drin. Auch für die Solothurner Kandidatin Vera Havrda. Schafft sie es als eine von fünf Frauen in die Finalwoche? Tatsache ist: Vier Kandidatinnen werden rausfliegen.

Nach einer Sporteinheit ruft das erste Shooting. Bei diesem liegt sogar ein Job für eine Kampagne einer Hotelkette drin. Die Frauen sollen zeigen, wie wandelbar sie sind. Es steht ein schneller Outfit-Wechsel an. Zuerst stehen die Kandidatinnen im Bikini auf dem Steg vor der Kamera. Danach heisst es: Rasch umziehen und an der Strand sprinten. «Ich will zeigen, dass ich nicht unsicher bin und dass sie mich falsch eingeschätzt haben», sagt die kämpferische Vera. Im Bikini-Shooting sei sie «einfach zu sexy», meint dann die Fotografin. Am Strand kommt sie dann entspannter rüber.

Noch bevor der Kunde überhaupt verrät, wer für die Kampagne gebucht wird, könnten bereits die ersten Kandidatinnen nach Hause geschickt werden. Vera ist nervös. Sie hätte nie damit gerechnet, dass jetzt schon eine Entscheidung ansteht. Dabei hat sie gar keinen Grund an sich zu zweifeln! Von der vierköpfigen Jury wird sie nur gelobt. «Du hast mich zum ersten Mal begeistert», meint Jana Ina Zarrella, die sonst mit Kritik nicht geizte. Ihr Bild sei einzigartig. Die 23-Jährige habe es geschafft, in Erinnerung zu bleiben. Für Angelina Kirsch war Veras «eines der allerbesten Bilder, die wir geschossen haben».

In dieser Entscheidung heisst es bye bye Larissa und Jolanda. Und da sind es noch sieben. Ines räumt an diesem Abend noch den Hotel-Job ab. Also wird es wieder nichts mit einem Job für Vera.