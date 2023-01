Solothurner Kunst «Viele sagen: Ach, das ist der ‹Blüemli-Maler›» – der Solothurner Künstler Roman Candio schaut zurück und spricht über sein Schaffen «Roman Candio, Begegnung im Raum»: So heisst die neue Ausstellung im Kunstmuseum Solothurn. Der Künstler selbst führte uns durch die Ausstellung.

Besuch im Kunstmuseum: Roman Candio ist unterdessen 88 Jahre alt. Hanspeter Bärtschi

Roman Candio geht durch einen Ausstellungsraum im Kunstmuseum. In zwei Räumen werden seine Bilder ausgestellt. Roswitha Schild und der Künstler selbst haben die Ausstellung kuratiert, sie ist die Begleitausstellung zum Mitte Januar erschienenen Buch «Roman Candio, Begegnung im Raum». «Ich bin fast ein wenig benommen, wenn ich schaue, was zusammengekommen ist», sagt Candio und lacht leise auf.

Die ältesten Werke, die hier zu sehen sind, stammen aus den 1950er-Jahren. Damals war der 88-Jährige noch Lehrer in Wolfwil und wohnte bei seinen Eltern in Fulenbach. Er war der einzige Sohn unter vier Schwestern. «Ich bin in einem normalen, ruhigen Haushalt aufgewachsen», erinnert er sich. Eine Kohlezeichnung von 1956 zeigt Häuser und einen blätterlosen Baum im Vordergrund. «Das war die Aussicht aus meinem Elternhaus», erklärt Candio.

Roman Candio vor seinen früheren Werken. Hanspeter Bärtschi

Er habe schon als junger Knabe gezeichnet. Wie man Künstler wird, wusste er nicht, so hat er eben das Lehrerseminar besucht. «Das war schon gut», sagt er heute. Bald habe er bemerkt, dass er nicht malen und gleichzeitig unterrichten könne. So hat er sich für eine künstlerische Laufbahn entschieden, das Unterrichten sei ihm sowieso nicht besonders «ring» gegangen.

Eine Wand voller Bilder: Ausstellung von Roman Candio im Kunstmuseum. Hanspeter Bärtschi

Heute kennt man Roman Candio besonders wegen seiner farbigen Bilder. «Viele sagen: Ach, das ist der ‹Blüemli-Maler›», sagt Candio vergnügt. So sehe er sich nicht. Aber: «Ich will, dass die Betrachter meiner Kunst ein gutes Gefühl bekommen.» Das sei ihm auch wichtig bei der Kunst, die er für den öffentlichen Raum gestaltet hat. Er will, dass sich die Menschen an diesen Orten wohlfühlen.

«Das Leben ist schön»: Diese Aussage aus seinem Mund hört sich beinahe an wie eine Offenbarung. «Man könnte den Eindruck bekommen, wenn ich so etwas sage, dass ich ignorant bin», verteidigt er sich beinahe. Die Lage der Welt sei ihm bewusst, auch ihn beschäftigen die Geschehnisse im Osten Europas. Es gebe viel Grauenhaftes auf der Welt. «Trotz des Düsteren stehen wir im Licht», erklärt er.

Einblick in die Ausstellung. Hanspeter Bärtschi

Spiritualität und Religion spielen in seinem Leben eine Rolle. So hat Candio auch viel Kunst für Sakralräume gemacht. Er scheint aber einen unverkrampften Umgang mit seiner Religiosität zu haben. «Ich bin auf der Welt als Wanderer und zum Schluss sieht man dann ...», sagt er locker.

Farben über Formen?

Die Farben seien immer wichtig gewesen in seinem Schaffen, erklärt er. Farben seien Träger von Energie, führt er seine Faszination aus. Je nach Kombination mit anderen Farben würde etwas Neues entstehen. Er deutet auf fünf Bilder, die das gleiche Motiv zeigen. Ein Weg schlängelt sich durch einen Wald, ein paar Bäume überragen das Dickicht.

Die Farbkombinationen dieser Szene sind aber immer unterschiedlich: grüner Weg und Himmel und auberginefarbener Wald und Bäume, roter Wald und Bäume und graublauer Himmel und Weg. «Ich fand es spannend zu schauen, was passiert, wenn ich neue Farbkombinationen ausprobiere», erklärt er.

Farben und Formen sind für ihn wichtig: Roman Candio. Hanspeter Bärtschi

Neben der Auseinandersetzung mit Farben spielen in seinem Schaffen auch Formen eine grosse Rolle. Die Formen seien nicht nur Träger der Farben. Die Inspiration für die Formen findet er im Alltag, in Zeitungen, Magazinen und banalen Werbeprospekten. Oder wenn er aus seinem Atelier blickt. Gesichter malt er kaum, höchstens mal einen Mund. «Schon die Form unterscheidet die verschiedenen Menschen.»

Erst im Laufe seiner Schaffenszeit hat er mehr mit figurativen Elementen gearbeitet. Die Pop-Art gab ihm die Inspiration, abstrakte Kompositionen auch mit diesen Elementen zu komponieren. Er deutet auf das Bild mit einem blauen Frauenkopf und verschiedenen Farbfeldern als Beispiel.

Ein Ölbild aus dem Jahr 1967, das durch die Pop-Art inspiriert wurde. Hanspeter Bärtschi

Schaffensdrang durch Neugierde

Ende der 1950er-Jahre besuchte er die Kunstgewerbeschule Luzern, später ging er an die staatliche Kunstakademie Düsseldorf. Er deutet auf zwei Ölbilder, die er während seines Studienaufenthalts in Deutschland gemacht hat. «Ich mag mich gar nicht erinnern, wie ich die mit dem Zug nach Hause transportieren konnte», sagt er. Die Studienzeit sei für ihn wichtig gewesen, um zu verstehen, wie gut seine Fertigkeiten schon sind. Er habe in dieser Zeit intensiv gearbeitet und erinnert sich daran, wie er auch alleine im Atelier der Kunstakademie gearbeitet hatte.

4 Bilder 4 Bilder Diese Bilder hat Roman Candio in Düsseldorf gemacht. Hanspeter Bärtschi

Mehrmals war er für Studienaufenthalte in Italien. Er ist aber immer wieder nach Solothurn zurückgekehrt. Die Atmosphäre am Jurasüdfuss habe ihm gepasst, er habe nie den Drang verspürt, irgendwo anders hinzugehen. Es sei auch leicht gewesen, sich mit anderen kreativen Köpfen zu umgeben. Mit Peter Bichsel teilte er sich ein Zimmer zu Seminarzeiten, zusammen besuchten sie oft die Kunsthandlung Hug am Stalden und schauten sich dort Bilder an. Vorbilder und Partner habe er hier immer genug gehabt, sagt er.

20 Bilder 20 Bilder Künstler Roman Candio im Atelier an der Greibengasse in Solothurn. Michel Lüthi (2020)

Noch heute ist Candio jeden Tag im Atelier. «Ich bin aber nicht so viel mit Malen beschäftigt, sondern mit vielem anderen.» Er macht Collagen aus Zeitungsschnipseln oder probiert neue Farbkombinationen aus. Das Ausprobieren und der spielerische Umgang mit Farben und Formen seien immer noch wichtig.

«Ich bin kein ‹Chrampfer›, ich bin ein fauler Maler. Kein Besuch stört mich im Atelier», erklärt er. Manchmal findet er es schade, hat er bis jetzt nicht noch mehr gearbeitet. «Ich bin immer noch neugierig auf neue Farbkompositionen und was daraus entstehen kann.»