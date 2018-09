Es lit es Stedtli wunderhübsch

Am blaue Aarestrand

’s isch immer so gsi

’s isch immer so gsi ...

Es war ein Entlebucher, der den Stadtsolothurnern das gesungene Liebesbekenntnis für ihre Heimat brachte. Ein eigentliches Geschenk des Himmels war es: Denn der Priester und Dichter Carl Josef Enzmann, dem der Text zum «Stedtli wunderhübsch» zu verdanken ist, wurde 1913 als Vikar nach Solothurn berufen. An einem Fasnachtsabend – vermutlich anno 1915 – griff er zu Feder und Tinte und markierte damit die Geburtsstunde des Solothurnerlieds.

Er war getrieben vom irisch-stämmischen Ohrwurm «Tell me the tales», der sich damals im Repertoire des Cäcilienvereins befand und der – durch die Stadtmusik Konkordia gespielt – die Altstadtgassen ebenso lautstark beschallte wie seine eigenen Gehörgänge. So erwachten dank einer jahrhundertelang gereisten Melodie und einem fasnächtlichen Geistesblitz eines Geistlichen die Geschichte um den Sankt-Ursen-Turm, die Stadttauben und das «Völkli voll Gmüet und voll Humor» zum Leben.

Ein akustisches Zeitdokument

Jetzt, über 100 Jahre später, hat sich der Solothurner Komponist und Musiker Mario Ursprung den Geschichten gewidmet, die das Solothurner Lied hervorbrachten, und auch jenen Geschichten, die das Lied bis heute schrieb. Entstanden ist eine CD unter dem Namen «100 Jahre Solothurner Lied» – ein akustisches Zeitdokument, das sich mit unterschiedlichen Facetten der «Stadthymne» widmet und das am 21. September aus der Taufe gehoben wird.

Die CD gliedert sich in gesprochene Kommentare und Dialoge, Rückblicke von Enzmanns Nachfahren, Interviews und Strassenumfragen, sowie musikalische Einspielungen, Konzertmitschnitte und Geräuschkulissen. Entstanden ist damit ein spannendes Zeitdokument, szenisch wie dokumentarisch umgesetzt, historisch, musiktheoretisch oder ganz einfach unterhaltsam und abwechslungsreich gestaltet.