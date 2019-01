Er ist sich den grossen Auftritt gewohnt. Und er legt ihn nicht nur in engerem politischem Kontext souverän hin, sondern auch vor Filmschaffenden und Filmliebhabern. Kulturminister Alain Berset hatte das 900-köpfige Publikum jedenfalls flugs im Sack, als er sich anschickte, die jüngste Ausgabe der Filmtage in der Reithalle zu eröffnen. Doch mit der leichten Muse war es schnell vorbei. Rasch zeigte sich die Lust am Philosophieren, die dem Bundesrat ebenfalls eigen ist. Und das tönte dann zum Beispiel so: «Der Film zeigt uns, wer wir sind, zu sein glauben, sein wollen. Er führt uns vor Augen, worauf wir hoffen und wovor wir uns fürchten. Doch nicht nur dies: «Er lotet - im besten Falle – jene «terra incognita» zwischen echter Bedrohung und wohlig apokalyptischem Schauern aus, wo sich weltanschauliche Überzeugungen bilden und verfestigen, um schliesslich politikmächtig zu werden.»

Film zeigt, was uns beglückt Doch es ging Berset in seiner Eröffnungsrede nicht nur um das Gesellschaftliche, sondern auch um das Individuelle: Der Film zeigt, was uns beglückt und wonach wir streben. Wonach wir glauben, streben zu müssen, damit wir glücklich werden, als Individuen, aber auch als Gesellschaft. Und er lässt uns am Leben von Menschen teilhaben, die sich für eine bessere Welt einsetzen – auch und gerade, wenn es sich nur um deren eigenen Mikrokosmos handelt», sagte der Bundesrat an seine Zuhörerschaft gewandt. Und schloss die Klammer elegant so: «Wir sind alle Teil einer Gesellschaft, an deren Auseinanderdriften niemand ein Interesse haben kann – auch nicht die Starken.

Apropos: «Die Welt», so Berset, sei «nicht nur brüchiger geworden - sondern auch ergebnisoffener». Die Alternativlosigkeit werde gegenwärtig als das entlarvt, was sie ist: Denkfaulheit, Fantasielosigkeit, Kleinmut», meinte der Kulturminister. Um mit einem positiven Ton zu schliessen: «Die produktive Verunsicherung macht uns einfallsreich, kreativ, lässt uns in Szenarien denken. Eine Gegenwart, die wieder drängende politische Fragen stellt, zwingt uns dazu, auch wieder politischere Antworten zu geben.» Insofern sei die Erkenntnis, «dass es künftig instabiler wird, als wir es gewohnt sind, ein wichtiger Beitrag dazu, dass es stabiler bleibt, als wir befürchten», formulierte der Bundesrat mit sichtlicher Freude am kunstvollen Sätzedrechseln. Von Idealisten und Realisten Filmtage-Direktorin Seraina Rohrer ihrerseits wandte sich in ihren Ausführungen an die Künstlerinnen und Künstler ebenso wie an die hohe Politik. Diese sei zwar von Idealen geleitet, doch die Realität entziehe sich diesen auch immer wieder. Derweil bestehe die Herausforderung für die Filmschaffenden darin, die Realität hinter sich zu lassen – was gar nicht so einfach sei. Umso mehr: «Die Kunst und die Kulturpolitik brauchen Idealisten, die Kunst braucht Idealisten – in der Politik hingegen sind Realisten gefragt, die Probleme lösen», rief Rohrer dem Publikum in der Reithalle zu.