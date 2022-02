Solothurner Fasnacht Wenn die Stadtpräsidiumswahlen zum Märli werden: Die Fasnachtszeitungen sind erschienen Sind die Fasnachtszeitungen – «Dr Hudibras», «Postheiri», «Amzblatt» und «11 Minuten» – wieder zu lesen, dann wird alles durch den Kakao gezogen, was im letzten Jahr aufgefallen ist.

Der König kann nur lachen, als der Hofnarr sich als Nachfolger vorschlägt. zvg/ Postheiri

Nein, es ist kein Märchen. Auch wenn es sich für die einen wie ein wunderbares Märchen anfühlt und andere es sich vielleicht wünschten, dass die Wahl von Stefanie Ingold zur Stadtpräsidentin nur eine Sage ist.

Die Fasnachtszeitung «Postheiri» aber hat die Wahl des letzten Jahres in das Land der Märchen versetzt: Dort herrschte lange ein König, der manchmal bei wichtigen Geschäften einnickt und auf der Suche nach einem Nachfolger ist, der den «bösen Drachen Vox Populi» besiegen kann.

Der Hofnarr würde ihn gerne beerben, bei diesem Vorschlag muss der König nur lachen. Der edle Ritter, der am Feuer sitzt und Gitarre spielt und singt: «Ach wie gut, dass niemand weiss, wer ich bin und wie ich heiss», beeindruckt den König und so macht er ihn zum Kandidaten für seine Nachfolge.

Der edle Ritter versucht sich bekannt zu machen, während die Kleintierhirtin mit Pech übergossen wird. zvg/ Postheiri

Auch eine Kleintierhirtin will Königin werden. Obwohl in der Vorbereitung zum Drachenkampf die Kleintierhirtin mit Pech übergossen wird, glänzt sie immer mehr. Der Drachen wird von der «güldenen Pracht des Hirtenmädchens» geblendet, stolpert und begräbt den edlen Ritter unter sich.

Zum Schluss kann die Hirtin den Drachen bezwingen. zvg/ Postheiri

Ja, die Stadtpräsidiumswahlen und die anschliessende Schlüsselübergabe werden in den Fasnachtzeitungen «Postheiri», «Hudibras» und «Amzblatt» wieder mit Spott und Häme versehen. Stefanie InGold – wie der «Hudribas» sie nennt – sitzt jetzt im höchsten Amt der Stadt und der ehemalige Stadtpräsident ist samt seinen Papierbergen ausgezogen.

Diese sind die heimlichen Stars im «Postheiri». Die Aktenstapel sind jetzt nicht mehr an der Baselstrasse, sondern gehen in die weite Welt hinaus und werden zum Weltkulturerbe: zum «Akte dö Triomphe», zum «Empaper State Building» oder zur «Fachchinesischen Mauer».

Auch im «Amzblatt» ist im Beneidungsregister zu lesen, dass die Aktenberge für Neid sorgen. Hansjörg Boll – der Stadtschreiber, der dieses Jahr in Pension gehen wird – beneidet Kurt Fluri um den Abbau des Aktenberg-Massives. Die in «Beneidung gesetzte Forderung: Möchte es auch schon hinter sich haben.» In diesem Blatt ist auch ein Stelleninserat der Stadt Bollothurn zu lesen. Es werde eine/n neue/n Boll/in gesucht. Es sei ein bollzeit-Stelle mit bollidem Einkommen.

Grenchen bleibt Ziel für Spott

Wie gewohnt bekommt auch dieses Jahr wieder Grenchen sein Fett weg: «Meine Schtadttschugger-Kollegen in Honolulu haben mich schon lange gefragt, was es um Teufels Willen in Gränchen noch zu beschützen gibt?», sagt der Grenchner Polizeikommandant Ambühl im «Hudibras». Der «Postheiri» hat das Spiel «Du bisch vo...» auf Grenchen gemünzt. Und man kommt von Grenchen, wenn: «a) Du zu faul bist zum Zügeln, b) Du Pech hattest im Leben, c) Du nie Heimweh hast.»

In der gleichen Zeitung wird eine Grenchner Variante von Monopoly vorgeschlagen, bei dem andere Spielregeln gelten. Wer beispielsweise auf ein freies Grundstück kommt, muss es kaufen und bekommt dafür Schmerzensgeld.

Haben wir den Verstand verloren?

Auch architektonisches wird auf die Schippe genommen. So wird für das das neue Schulhaus in Bellach, dass wegen seines Gitters rund um den Bau zu reden gab, einen Namen gesucht: «Primatenzwinger» oder «Lehrer-Voliere», schlägt der «Hudibras» vor.

«Kunstfurz im Kreuzackerpark» steht im gleichen Blatt geschrieben. Im Kreuzackerplatz soll ein neues Kunstwerk zu stehen kommen: das Berntor auf den Kopf gestellt. Wenn die Archäologen, die im Jahr 2222 Überbleibsel dieser Kunst finden, dann wird der Schluss sein: «Verhaltensschäde vo Mönsche nachere schwäre Pandemie anno 2022.»

Apropos Pandemie: Hinweise auf die Coronalage gibt es nur subtile. Den «Postheiri» können Schwurbler für 3 Sprützli kaufen und «Dr Hudibras» ist nicht von Konfetti übersäht, sondern von kleinen farbigen Viren.