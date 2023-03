Solothurner Fasnacht Nach drei Jahren «à la bonöör» steht jetzt das Motto für die nächste Fasnacht fest Der Vorstand der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft Solothurn (UNO) hat unter 320 Eingaben das neue Motto für die kommende Fasnacht auserkoren. Die Autorin des Mottos stammt aus Oberdorf.

Am Umzug der diesjährigen Fasnacht. Bild: José R. Martinez

Die Solothurner Fasnacht 2024 hat ihr Motto: Der Vorstand der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft Solothurn (UNO) wählte aus über 320 Eingaben ein neues Sujet. «Vo döt här» von Corinne Guldimann aus Oberdorf heisst das neue Motto.

Das närrische Sujet ist sowohl Ideengeber als auch Leitfaden für die kommende Solothurner Fasnacht. Und es ist jeweils eine grosse Ehre, der Erfinder eines solchen Textes zu sein. Das ist den Närrinnen und Narren bewusst, darum haben sie mehr als 325 Vorschläge bei der UNO eingereicht.

Auch heuer gab es fantasievolle, skurrile und schöne Ideen. Für die 15 Juroren, bestehend aus dem UNO-Vorstand, den Obern der Stammzünfte sowie den Ehren-Ober-Ober, stand einmal mehr ein grosses Stück Arbeit an. Im schönen Mamfikeller in der Altstadt walteten sie ihres Amtes. Der Ober-Ober enthielt sich wie immer der Stimme.

Zwei auf dem dritten Platz

Das Abstimmungsprozedere sah fünf Etappen vor: In einer ersten Runde konnte jeder Juror zu Hause eine Vorauswahl treffen. So kamen 43 Sujets ins Finale. In der zweiten Runde hatte jeder Stimmberechtigte drei Stimmen und in der dritten und vierten Runde je zwei Stimmen zu vergeben. In die finale Runde schafften es schliesslich zwei Sujets und jeder Anwesende hatte noch eine Stimme zu vergeben.

Während der Schlussabstimmung setzte sich «vo döt här» von Corinne Guldimann aus Oberdorf schliesslich mit 8 Punkten knapp durch. Den zweiten Platz belegte das Sujet von Markus Wälti «chasch se ha». Den dritten Platz teilten sich gleich zwei Sujets mit jeweils 5 Punkten: «Nid lire» von Markus Wälti aus Gerlafingen und «chli nüschele» von Urs Dozi Schenk aus Solothurn.

Als nächster Schritt für die nächste Fasnacht folgt die Umsetzung des neuen Mottos durch die Künstler, die aufgerufen werden, eine passende Plakette und ein entsprechendes Plakat zu entwerfen. (mgt)