Die Grandezza einer St. Ursentrepe ist für feierliche Zeremonien wie geschaffen - von Guggenmusigen über Militär-Choreografen bis hin zu Musikdirigenten wissen das alle. Pompöse Hochzeiten aber gehören im Sommer zu beliebtesten «Peep-Shows» des Samstags-Publikums in der Stadt. Bisher unübertroffen blieb vor fast exakt 20 Jahren die Trauzeremonie der texanischen Glamour-Beauty Shawne Fielding mit dem damals frischgebackenen Schweizer Botschafter in Berlin, Thomas Borer, am Samstag, 5. Juni 1999. Eine Ehe, die bekanntlich inzwischen längst wieder Geschichte ist.

Roter Teppich am Kronenstutz

Eine riesige Menschenansammlung verfolgte damals den Ein- und Auszug des illustren Paares, dem sogar die Regierungsmitglieder Ruth Gisi und Thomas Wallner ihre Reverenz erwiesen. US-Marines in Gala-Uniform gehörten ebenso dazu wie acht bildhübsche Brautjungfern, darunter eine echte Miss Texas. Der rote Teppichläufer zog sich für die 300 Gäste nicht nur über die Freitreppe hinauf zur Kathedrale, sondern auch den Kronenstutz hinab bis zum Palais Besenval, wo nach der Trauung der Garten-Apéro stattfand. Gefeiert wurde zwar in Bern, aber bereits am 30. April hatte zuvor das Paar zivil in Solothurn geheiratet. (ww)